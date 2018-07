Kita-Kinder besichtigen Baustelle und Skelette

Jürgen Liebezeit

Grieben (MOZ) Kurz vor den dreiwöchigen Kita-Ferien haben die Vorschulkinder der Kita „Regenbogen“ in Grieben einen interessanten Tag erlebt.

Die Mädchen und Jungen besuchten am Donnerstag die Baustelle an der Dorfstraße. Gruppenleiterin Angelika Torster zeigte den neugierigen Kindern auch historische Spuren der Dorfgeschichte. So erklärte sie ihnen, dass auf dem freigelegten Kopfsteinpflaster früher Pferdefuhrwerke unterwegs waren. Die nächste Station war die Kirche. Dort entdeckten die Kinder ein großes Loch unter zwei Zeltplanen. Bei Bauarbeiten auf dem früheren Friedhof waren vor Kurzem Skelette von Kindern gefunden worden. Diese Kinder sind vermutlich im Alter der jungen Besucher vor gut 500 Jahren gestorben und beigesetzt worden. Zu dem Zeitpunkt gab es das Dorf schon gut 300 Jahre. Die Gründung wird um 1200 vermutet. Das Straßendorf wird erstmals 1256 in einer Friesacker Urkunde erwähnt. Die Zahlen haben mächtig Endruck auf den Griebener Nachwuchs gemacht. Die Kinder konnten den Archäologen am Donnerstag bei ihrer Arbeit zusehen. Wer wollte, durfte mit einem Pinsel oder einer Bürste selbst kleine Steine vom Sand befreien.