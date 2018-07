Neue Kita bietet Betreuungsplätze für 125 Kinder

Die Kinder stoßen auf die neue „Pusteblume“ an: Sie freuen sich mit Kita-Leiterin Kerstin von der Warth sowie den Erzieherinnen Mandchaj Wisotzki und Christine Brandl (v.l.) auf ihre gemeinsame Zeit in der Kita. © Foto: Friedhelm Brennecke

Germendorf (MOZ) Alles ist neu. Große helle Räume warten auf die Kinder. Auch eine Kletterwand und eine Sauna sowie Mini-Toiletten für die Allerkleinsten gibt es in der neuen „Pusteblume“ in Germendorf. Am 1. August nimmt die gesundheits- und bewegungsorientierte Kita der Johanniter ihren Betrieb auf.

Schon 1980, als die alte „Pusteblume“ gebaut wurde, bestand ein dringender Bedarf an Krippenplätzen in Germendorf. Die Kartoffenschälhalle könne nicht richtig betrieben werden, wenn 15 von 100 Mitarbeiterinnen zu Hause bleiben müssten, weil sie keine Kinderbetreuung hätten, schrieb vor 38 Jahren die Deutsche Bauernzeitung. Ortsbeirat Dietmar Wackrow hatte den Ausschnitt am Freitag dabei. Angesichts nicht ausreichender Kita-Plätze in Oranienburg sorgt die Einrichtung mit 125 Plätzen, davon 40 für Krippenkinder, jetzt für eine kleine Entlastung.

Kerstin von der Warth, die bisherige Leiterin „Pusteblume“ und des Horts, der in Stadtregie verbleibt, ist auch Leiterin der neuen „Pusteblume“, die jetzt von den Johannitern betrieben wird. Acht ihrer bisherigen Kolleginnen folgen ihr zu den Johannitern, zwölf bleiben der Stadt treu, arbeiten künftig in anderen Kitas. Kerstin von der Warth freut sich auf das neue 16-köpfige pädagogische Team, dem jetzt auch ein Erzieher angehört.

Er sehe die Veränderungen in Germendorf mit einem weinenden und einem lachenden Auge, so Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Denn es sei schon schmerzlich, gutes Personal abgeben zu müssen. Andererseits sei es eine Bereicherung für die Kinderbetreuung in der Stadt, wenn ein freier Träger wie die Johanniter in so kurzer Bauzeit eine so schöne Kita mit einem wunderbaren pädagogischen und einem christlichen Ansatz auf die Beine stelle.

Für das Diakonische Werk, dem auch die Johanniter angehören, gratulierte Barbara Eschen zu dem neuen Haus, in dem Kindern niemals die Puste ausgehen möge. Ein langer Atem sei wohl nötig, um der Politik klar zu machen, dass der aktuelle Betreuungsschlüssel und damit eine optimale Ausstattung mit Personal, noch immer nicht gegeben sei. „Dafür werden wir weiterhin kämpfen“, so Barbara Eschen.

Ralf Opitz, Regionalvorstand der Johanniter, dankte allen am Bau Beteiligten, würdigte vor allem Ivonne Berndt, die für das Projekt bei den Johannitern den Hut auf hatte, und Bauleiter Frank Loyal, ohne den das Werk in der Form und in der Zeit wohl nicht gelungen wäre.