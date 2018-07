Stadtwerke-Infos künftig per App

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Für einige Neuruppiner gab es am Donnerstagabend eine böse Überraschung: Die Wasserversorgung in Teilen der Engels-, Präsidenten und Rudolf-Breitscheid-Straße war plötzlich unterbrochen, kein Tropfen kam aus dem Hahn. Grund waren Arbeiten auf der Baustelle auf der Friedrich-Engels-Straße, die viele jedoch unvorbereitet trafen.

In einer Anzeige in der Zeitung hatten die Stadtwerke am Mittwoch darüber informiert, dass „Rekonstruktionsarbeiten am Rohrnetz“ zur Einstellung der Wasserversorgung zwischen Donnerstagabend, 21.30 Uhr, und Freitagmorgen, 5 Uhr, führen werden. Doch viele Anwohner haben diesen Hinweis nicht bemerkt und beschwerten sich im Internet über die Informationspolitik der Stadtwerke. Deren technischer Geschäftsführer Joachim Zindler verweist darauf, dass die Arbeiten „ortsüblich bekanntgegeben“ wurden, wie seit Jahrzehnten. Des Weiteren sei eine solche Information keine Pflicht. Es sei auch nicht vorgesehen, die Betroffenen künftig per Wurfzettel über solche Vorhaben zu informieren.

Eine Möglichkeit sieht Joachim Zindler aber: In Zukunft könnten Nutzer auch über die Ruppin2Go-App von ähnlichen Projekten erfahren.