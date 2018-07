Mit Seepferdchen und Schwarzlicht-Golf

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Wie die Zeit vergeht, das bekommen vor allem Schulkinder zurzeit zu spüren: Am Donnerstag begann schon die zweite Halbzeit der Sommerferien. Beim Treff ’92 in Fürstenberg Anlass genug, die ersten drei schulfreien Wochen Revue passieren zu lassen. Und die waren für jene Kinder und Jugendlichen, die Stammgäste des Jugendklubs sind, außerordentlich erlebnisreich.

Eines ist klar, für das sogenannte „Chillen“, auf gut Deutsch Abhängen, gibt es ohnehin keinen schöneren Ort als das Areal der Festwiese am Röblinsee. Dort befindet sich das Domizil des Jugendklubs, anbei eine große Grünfläche, auf der man sich bei Sommerwetter bequem ausbreiten kann, dazu der Strand am See, der einen Hauch Ostsee vermittelt. Verhungern und Verdursten muss auch niemand: Das Team der Goldenen Kugel versorgt in seinem Bistro die Gäste zuverlässig.

Doch auch aktive Zeitgenossen finden Betätigung. Beach-Volleyball kann beispielsweise gespielt werden, neben dem Klubgebäude lockt ein Trampolin. Andere Spielgeräte können genutzt werden.

Weil sich junge Menschen dennoch schnell langweilen, haben sich Treff-Chefin Ina Kuhlmann und der Jugendbetreuer für die Ortsteile, Mike Gutschmidt, ein abwechslungsreiches Ferienprogramm einfallen lassen. In der vergangenen Woche machten sie zum Beispiel gemeinsame Sache mit Rettungsschwimmer und Bademeister Stefan Rusch und somit aus der Not eine Tugend: Fürstenberger Kinder konnten das Schwimmen erlernen – und zwar abseits vom schulischen Stress. Was etliche Steppkes sogleich nutzten. Unter den Fittichen des erfahrenen Bademeisters Stefan Rusch und des Treff-Teams machten sich die Kleinen mit dem nassen Element vertraut.

Lohn der Mühen war nach einigen Tagen das Seepferdchen, das begehrte Schwimmabzeichen für die Jüngsten. „Und wir konnten beim Schwimm-Kurs sage und schreibe 28 Kinder begrüßen“, freut sich Ina Kuhlmann. Nicht unwichtig dabei: Acht Flüchtlingskinder „stürzten sich mutig in die Fluten“.

Dies dank Stephan Proft. Der Fürstenberger ist Mitglied des Treff-Vereins und engagiert sich überdies im Projekt Kiez-Kita, mit dem Bildungschancen für Kinder und Familien in schwierigen sozialen Situationen geschaffen werden. Proft kümmert sich nicht zuletzt um die Flüchtlingsfamilien- und deren Kinder in der Wasserstadt. „Das Schöne ist, dass wir begeisterte Zustimmung von den Eltern bekamen, so dass die acht Flüchtlingskinder Schwimmen lernen können“, so Proft.

Weil es aber auch Spaß macht, in der Ostsee zu baden, hatte das Treff-Team bereits Mitte Juli ein mehrtägiges Feriencamp auf Usedom veranstaltet. „Das war der absolute Hit für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen“, berichtet Ina Kuhlmann. 18 Heranwachsende aus Gransee und Fürstenberg nahmen an dem Camp, das der Landkreis förderte, teil. Man wohnte in einem Lager in Trassenheide, diesmal aber nicht in Zelten, sondern in einer festen Unterkunft, so Kuhlmann. „Die Freude und der Spaß waren riesig“, weiß die Klubleiterin, „die Ostsee wurde ausgiebig von den Jugendlichen getestet“, merkt sie an. Volleyball wurde häufig gespielt, die Camp-Teilnehmer konnten sich so richtig austoben, aber es wurden auch Exkursionen unternommen. Eine führte nach Peenemünde zum Phänomenta-Museum, einem interaktiven Ausstellungsort mit etwa 200 naturwissenschaftlichen und physikalischen Phänomenen zum Anfassen.

An einem anderen Tag erlebte die Ferien-Crew im Glowgolf-Center das Mini-Golf-Spiel einmal anders. „Die Kinder haben bei Schwarzlicht Golf gespielt, eine ganz neue Erfahrung für sie“, erzählt Ina Kuhlmann. Selbstverständlich machte die Camp-Besatzung auf Usedom auch einen Abstecher ins Spielzeug-Museum, „da haben die jungen Leute mal erfahren können, mit was die Kinder zum Beispiel in der DDR gespielt haben“.

Das Klubdomizil auf der Festwiese ist auch in den nächsten Ferienwochen für Kinder und Jugendliche geöffnet. Täglich ab 11.30 Uhr können sie sich einfinden. Infos zum Programm gibt es unter 033093 39242.