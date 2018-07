Mit 80 noch immer für ihre Kunden da

Doris Steinkraus

Sietzing (MOZ) Die Bewohner des kleinen Letschiner Ortsteiles dürfen sich priveligiert fühlen: Noch immer gibt es einen Tante-Emma-Laden im Dorf. Den betreibt zwar schon lange nicht mehr der Konsum, aber für die Sietzinger bleibt es wohl immer ihr Konsum. Dass es ihn überhaupt noch gibt, verdanken sie Christel und Klaus Krüger. „Ich bin seit 1969 hier im Laden“, erzählt die rüstige Seniorin. Sie lernte einst in Letschin im Textilfachgeschäft, wechselte dann aber nach Sietzing, als dort die Stelle frei wurde. Und füllt sie bis heute mit großer Leidenschaft aus. 1991 machte sich sich selbstständig. Ihre 80 Jahre sieht man der rüstigen Frau nicht an. „Die Arbeit macht mir immer noch Spaß“, erzählt sie. Und räumt ein, dass es den Laden wohl nicht mehr gäbe, wenn sie Mieterin wäre. Das Haus gehört den Krügers, die dort auch wohnen. Der kleine, sehr gepflegte Tante-Emma-Laden im Erdgeschoss hat alles, was zum Grundbedarf gehört. „Exotischen Schnickschnack handeln wir nicht“, erklärt die Inhaberin. Sie orientiere sich beim Einkauf an den Wünschen ihrer Kunden.

Dazu gehören frische Backwaren. In einem kleinen Ofen werden an jedem Öffnungstag Brötchen gebacken. Das Besondere: Christel Krüger hat auch am Sonnabend und Sonntag, jeweils von 10 bis 12 Uhr geöffnet. „Und da sind die Brötchen natürlich der Renner“, erzählt sie lachend.

Ob es ihr nicht langsam zu viel wird, fragen wir. „Bisher nicht“, versichert sie. „Ich mache alles, einschließlich Abrechnung und Steuererklärung, noch selbst. Das hält auch den Geist fit“, ist sie überzeugt. Zudem helfe ihr Mann Klaus kräftig mit. Er holt Ware ran, wie etwa Gemüse aus Manschnow, fährt auch Bestellungen von Stammkunden aus, steht ihr zu Seite. „Wir sind ein gutes Team“, versichert die Sietzingerin. Wann mal Schluss ist mit dem Laden? „Ein bisschen wollen wir noch“, erzählt Christel Krüger. Sie habe schon etwas reduziert, Dienstag und Mittwoch ist geschlossen. Aber so lange die Kunden ihrem Laden die Treue halten und es ihr gesundheitlich gut gehe, werde sie im Geschäft stehen.