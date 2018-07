Hut auf, Füße in den Sand

Mit den Füßen in der Helene, alternativ im aufblasbaren Pool, lässt sich der Hochsommer ertragen. © Foto: michael benk

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist heiß. Das bekommen auch die Festivalbesucher zu spüren, die in ihren Zelten weder Ventilator noch Klimaanlage haben. Doch zum Glück einen See ganz in der Nähe. Außerdem helfen Strohhüte und Füße im Kinderpool gegen die Hitze. Manch einer braucht trotzdem eine Decke.

Bei diesem Wetter tropfte nicht nur der Band Schwitzende Fische die Suppe von der Stirn, als sie Freitagabend die Helene Beach Hauptbühne eröffnete. Auch die Festivalbesucher kommen bei über 30 Grad ganz schön ins Schwitzen. Im Helenesee baden gehen ist da natürlich die naheliegendste Möglichkeit der Abkühlung.

Man kann aber auch einfach den Campingstuhl mit an den Strand schleppen und ins Wasser stellen, so wie Florian Nitsche und Stella Kehlenbrink. „Eigentlich perfekt, oder?“, fragt die 23-Jährige ihren 29-jährigen Begleiter. Die beiden Frankfurter können ihre Füße im See kühlen, dabei sogar sitzen und das Ganze ohne Sand am Po.

Andere haben dieselbe Taktik, wie eine Gruppe aus Beeskow und Fürstenwalde. Die jungen Frauen und Männer finden den See aber eklig, haben deshalb ihre Füße auf dem Campingplatz in einen roten, aufblasbaren Pool gestellt – gefüllt mit Leitungswasser, wohlgemerkt. Ein paar Meter weiter ist das System noch ausgeklügelter: Die Camper haben sich einen Tisch in den Kinderpool gestellt, um beim Essen kühle Füße zu behalten und gekühlte Getränke immer griffbereit zu haben.

Auch obenrum sollte bei dem Wetter für Sonnenschutz gesorgt werden. „Ohne ist unerträglich“, sagt Josephin Schuster aus Stralsund über ihren mit kleinen Muscheln besetzten Strohhut. „Der schützt vor Sonne und Sonnenstich.“ In ihre Haare hat sie ein bisschen Öl geknetet, dass die bei der Trockenheit etwas Pflege bekommen. Und wenn alles zu viel wird, mache sie sich eben einen Zopf.

Die Kopfbedeckung von Max aus Eisenhüttenstadt schützt weniger gut vor Sonne. Er trägt ein Koboldkostüm, verteilt Goldtaler aus Schokolade. „Dann wirst du das ganze Festival lang Glück haben“, sagt er zu einem Besucher, dem er einen der Taler in die Hand drückt. „Du kannst ihn essen, aber das Papier musst du behalten und mit dir rumtragen.“ Die Verkleidung hat er, weil es witzig sei, sagt er, und weil er rote Haare und einen roten Bart hat – das passe zusammen.

Auf Tim Bönsels Kopf ist es nochmal eine Stufe wärmer: Er trägt eine dicke Wolfsmütze. Warum genau er das Tier auf dem Kopf trägt, kann er nicht sagen. „Das hat sich beim Sputnik etabliert, vor Jahren schon“, erzählt er über das Festival, das in Sachsen-Anhalt stattfindet. Gewaschen wird die plüschige Mütze mindestens nach jedem Festival, manchmal auch zwischendurch mit Duschgel in einem der Waschbecken. „Das wäre ja sonst eklig“, sagt der 23-Jährige ganz empört. „Ein bisschen Niveau!“

Obwohl Meteorologen von „tropischen Nächten“ sprechen, findet Karl aus Neuzelle die Nächte im Wald „relativ kalt“. In der ersten Nacht auf dem Festival hatte er seinen Schlafsack vergessen, den ihm seine Eltern dann noch vorbeibrachten. Darüber war er froh, denn trotz der Hitze am Tage ziehe er nachts alle Reißverschlüsse zu und mummele sich in seinem Schlafsack ein.

„Das ist viel bequemer als ein enger Schlafsack“, sagt Philipp Friedrich-Rathenow über seine blau-gelb gestreifte Bettwäsche mit Sonnen drauf, die für ihn auch beim Festival nicht fehlen darf. Gebettet ist er statt auf einer Isomatte auf einer dicken Luftmatratze. „Falls eine Dame nicht mehr zu ihrem Zelt zurückfindet“ – deuten er und seine Kumpels an – sei noch genug Platz. Mit dabei haben sie auch ein Sofa. „Das ist ein Erbstück von meiner Oma“, sagt der 22-Jährige Berliner, der zum dritten Mal auf dem Helene Beach Festival ist. Gegen eventuelle Nässe schützt ein Pavillon, sodass die Couch jedes Mal nach dem Festival wieder eingepackt und mitgenommen werden kann.