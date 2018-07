In Alarmbereitschaft

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland ist gefragt. Das Innenministerium in Potsdam hat am Freitag die Unterstützung der vier Züge zur Bekämpfung des Großfeuers bei Fichtenwalde (Beelitz) an der Autobahn A 9 angefordert.

Seit Donnerstag hält ein Waldbrand auf einer Fläche von etwa 90 Hektar in unmittelbarer Nähe des Autobahndreiecks Potsdam die Feuerwehren in Atem. Mehr als 200 Kameraden sind die ganze Nacht im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen. Das gelingt auch. Doch gelöscht ist der Brand auch am Freitag noch nicht.

Vorsorglich hat das Innenministerium Brandenburg am Freitagvormittag um 11 Uhr auch die Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland in Voralarm gesetzt, um im Bedarfsfall weitere Kräfte schnell vor Ort zu haben und die bisherigen abzulösen. Das bestätigt auf Nachfrage dieser Zeitung Thomas Berendt, Pressesprecher in der Kreisverwaltung Märkisch-Oderland. Die Brandschutzeinheit wird immer dann angefordert, wenn Unterstützung bei der Bekämpfung von Großschadensereignissen und Katastrophen benötigt wird. Ereignisse, wie eben ein solcher Großbrand bei Potsdam.

Zur Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland zählen insgesamt vier Züge. Die sind wie folgt besetzt: Zum Zug 1 gehören Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Letschin, Neuenhagen, Rüdersdorf, Strausberg, Wriezen und Müncheberg. Im Zug 2 sind Männer und Frauen der Feuerwehren aus Eggersdorf, Zinndorf, Klosterdorf und Rehfelde vereint. Der Zug 3 bindet Kameraden der Wehren aus Seelow, Altfriedland, Dolgelin, Treplin, Neuhardenberg und Seelow. Und den vierten Zug besetzen Kräfte der Feuerwehren aus Altranft, Hohensaaten, Bad Freienwalde und Neutrebbin. Das Sagen hat Kreisbrandmeister Sebastian Nestroy, vertreten von seinen beiden Stellvertretern David Seeger und Andreas Zwick.

„Wir werden mit 37 Einsatzkräften in Bereitschaft sein“, erklärt René Erdmann am Freitagmittag. Der Stadtwehrführer von Bad Freienwalde ist Zugführer des vierten Zuges der Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland. Weil er aber terminlich bereits anders gebunden ist, wird ihn sein Stellvertreter André Jänicke vertreten. Der 58-Jährige ist erfahrener Feuerwehrmann, hat in seiner 40-jährigen Laufbahn bereits mehrere große Einsätze gefahren und geleitet. Er wird mit dem Mannschaftstransportwagen (MTW) bereit stehen. Weiter für einen möglichen Einsatz vorbereitet sind für den Zug 4 die Feuerwehren Altranft mit neun Kräften und dem Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS, Hohensaaten mit neun Kameraden und dem Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 sowie die Feuerwehr Neutrebbin mit neun Kräften und dem Löschgruppenfahrzeug LF 10/6, erläutert René Erdmann. „Sollte der Einsatz nötig werden, dann wird der Zug 4 zum Sammelpunkt Gewerbegebiet Vogelsdorf fahren, um von dort aus mit der gesamten Brandschutzeinheit zum Einsatzort auszurücken“, informiert er weiter. Der Einsatz sei von Freitagabend, 22 Uhr, bis Sonnabend, 6 Uhr, geplant. Der Stadtwehrführer erklärt sich die Anforderung der Brandschutzeinheit Märkisch-Oderland damit, dass zwar das Feuer unter Kontrolle sei, es aber immer noch Glutnester gebe, die durch den Wind jederzeit wieder aufflammen können.

Um 17.33 Uhr wird es dann Realität. Die Regionalleitstelle Oderland in Frankfurt (Oder) alarmiert die zum Löschzug 4 gehörenden Wehren mit dem Stichwort „BSE-Einheit“. Kurz darauf gibt es für alle den Marschbefehl, zum Sammelpunkt nach Fredersdorf/Vogelsdorf in den Grünländer Weg zu fahren. Weil der Feuerwehr Altranft zu diesem Zeitpunkt zwei Leute fehlen, organisiert die Stadtwehrführung schnell noch zwei Kameraden der Bad Freienwalder Feuerwehr. Chris Mattias und Torsten Höfs, zwei junge Männer, erklären sich bereit mitzufahren. Zuerst treffen die Altranfter und dann die Hohensaatener Einsatzkräfte am Gerätehaus ein. Die Stadtwehrführung weist die Männer ein. Derweil begeben sich die Neutrebbiner Kameraden nach Schulzendorf. Von dort fahren sie zusammen mit dem übrigen Zug 4 nach Vogelsdorf.

Nach wie vor herrscht in den meisten Landkreisen in Brandenburg höchste Waldbrandgefahr, auch in Märkisch-Oderland. Schon eine brennende Zigarette, die achtlos aus dem Auto geworfen wird, reicht aus, um einen Brand zu verursachen. Die lang anhaltende Hitze hat die Wälder und Felder austrocknen lassen. Mehrmals in den vergangenen Wochen mussten die Feuerwehrleute der Stadt ausrücken, um kleinere Böschungs- oder Wiesenbrände zu löschen. Zuletzt brannte ein Hochstand in Bralitz.