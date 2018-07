Einer, der für Qualität steht

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt/Coschen (MOZ) Mit dem Silbernen Ehrenzeichen des Handwerks ist in dieser Woche Thomas Krüger aus Coschen ausgezeichnet worden. Der 57-Jährige arbeitet bei der Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH und ist Prüfungsausschussmitglied der Metallinnung der Kreishandwerkerschaft Oderland.

Bei Kaffee und Kuchen ist in dieser Woche bei der Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH über das Handwerk, Fachkräfte und Ehrenamt philosophiert worden. Grund dafür war eine Auszeichnung für einen langjährigen Mitarbeiter des Unternehmens in der Oderlandstraße. Thomas Krüger war von der Metallinnung der Kreishandwerkerschaft Oderland für das Silberne Ehrenzeichen vorgeschlagen worden. Mit Erfolg. Uwe Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) Region Ostbrandenburg, überreichte das gute Stück nebst Urkunde.

„Thomas Krüger ist seit vielen Jahren Prüfer im Gesellenprüfungsausschuss Metall bei der Innung Oderland“, erklärte Hoppe. Diese Tätigkeit sei ehrenamtlich und für dieses Engagement sollte der 57-Jährige aus Coschen nun ausgezeichnet werden. „Ein Geselle ist ohne den Prüfungsausschuss nicht denkbar“, sagte Hoppe. Denn erst die Prüfer würden ihn freisprechen.

Warum Thomas Krüger, der seit dem Jahr 2001 bei der Firma Heckmann arbeitet und seit längerem Vertriebsleiter ist, sich die zusätzliche Aufgabe als Prüfungsausschussmitglied aufbürdet, das ist für ihn selbst ganz klar: „Ich möchte jungen Leuten etwas mitgeben und irgendjemand muss sich ja um den Nachwuchs kümmern. Da wir selbst als Betrieb viele Lehrlinge ausbilden – möglichst drei pro Jahr –, kann es zudem nicht schaden, wenn man bei der Prüfung dabei ist.“

Zehn bis 20 Mal im Jahr nimmt er jungen Menschen aus den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland sowie in Frankfurt (Oder) die Prüfung ab. „Vor etwa 15 Jahren waren es noch 40 Prüfungen“, erinnerte sich Uwe Hoppe und zeigte damit die abnehmende Anzahl an Fachkräften im Handwerk auf.

Meistens würden diese Prüfungen samstags stattfinden. Da opfert Krüger dann einen freien Tag. Hin und wieder sind aber auch unter der Woche Termine, dann benötigt er eine Freistellung von seinem Arbeitgeber. „Kein Problem“, betonte Randy Millatz, Geschäftsführer der Heckmann Stahl- und Metallbau Ost GmbH. „Wir sind ja als Arbeitgeber auch daran interessiert, die Qualität der Auszubildenden zu sichern und nicht nur die Quantität. Da haben wir mit Herrn Krüger jemanden, der hautnah berichten kann, was die jungen Leute können. Da mitzuwirken, ist von großem Interesse für uns.“

Engagierte Leute wie Thomas Krüger zu finden, scheint auch für die Kreishandwerkerschaft nicht ganz einfach. „Das ist eben auf freiwilliger Basis, da gehört schon Überzeugungskraft dazu“, weiß Uwe Hoppe. Aber in den Prüfungsausschüssen, die schon ein Weilchen zusammenarbeiten würden, mache das auch Spaß, merkte Maik Wiedner, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Oderland mit Sitz in Lossow, an. Mit insgesamt zwölf Innungen und etwa 300 Innungsbetrieben bildet diese eine starke Gemeinschaft und sieht sich als Interessenvertretung für das organisierte Handwerk. Eine Mitgliedschaft ist allerdings freiwillig. Auch Wiedner hat nur lobende Worte für Thomas Krüger übrig: „Er springt gerne ein und er ist sehr zuverlässig.“ Mal sehen, vielleicht gibt es ja irgendwann die Goldenen Ehrennadel.