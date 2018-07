Fußballplatz im Zweilicht

Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Die Fußballer von Einheit Bernau sitzen im Halbdunkeln. Die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz am Wasserturm funktioniert nicht so wie sie sollte und müsste. Für diesen Sommer versprochene Baumaßnahmen hat die Stadt jetzt verschoben.

Wenn am 25. August die neue Fußballsaison beginnt, hat die erste Herrenmannschaft der TSG Einheit Bernau in der Brandenburg-Liga erst einmal kein Problem. Sie tritt auswärts gegen Grün-Weiß Lübben an. Doch bereits am zweiten Spieltag eine Woche später steht ein Lokalderby gegen Union Klosterfelde an - auf heimischem Platz am Bernauer Wasserturm. „Wenn wir eine funktionierende Flutlichtanlage hätten, könnten solche Lokalderbys Freitagabend ausgetragen werden. Das würde mehr Zuschauer anziehen und wäre gut für den Verein“, sagt Vorsitzender Olaf Skotnik. Doch von der Hoffnung, dass die Stadt ihre Ankündigung wahrmachen und die Flutlichtanlage in diesem Sommer erneuern wird, hat er sich längst verabschiedet.

Ursprünglich hatte die Stadt dafür 75 000 Euro in den diesjährigen Haushalt eingestellt. Doch im Juni erfuhr der Vereinsvorstand bei einem Gespräch mit Vertretern von Bau- und Stadtplanungsamt, dass es in diesem Jahr mit einer neuen Flutlichtanlage nichts mehr werden wird. Zum einen seien weit umfangreichere Baumaßnahmen vonnöten als ursprünglich gedacht, zum anderen müsse ein Gutachten in Auftrag gegeben werden, das den Einfluss des Flutlichts auf die Verkehrsteilnehmer und die Anwohner untersuche, begründeten die Vertreter des Rathauses ihren Rückzieher. Die 75 000 Euro aus dem Haushalt 2019 sollen nun für weitere Planungen verwandt werden.

Einheit-Vorstandsmitglied Martin Stein ist enttäuscht. „Den Platz attraktiver zu machen, wäre schon viel früher möglich gewesen“, findet er. Vor drei Jahren, als Einheit in die Brandenburg-Liga aufgestiegen sei, hätte sich der Verein bereits an die Stadt gewandt und auf die nicht brauchbare Flutlichtanlage hingewiesen. Im vergangenen Jahr habe der Verein dann selbst Messungen in Auftrag gegeben, und diese bestätigten, worüber Spieler und Zuschauer schon lange klagten: Auf dem Platz ist es viel zu dunkel. „Selbst für den Trainingsbetrieb ist es nicht hell genug“, weiß Olaf Skotnik. Während beim Fußball ein kommunaler Bolz- und Trainingsplatz gemeinhin nur über ein Flutlicht der Beleuchtungsklasse III mit mindestens 75 Lux verfügen muss, sind beim lokalen bis regionalen Liga-Spielbetrieb 200 Lux erforderlich (Beleuchtungsklasse II). Von beiden Beleuchtungsklassen sei man weit entfernt, sagt Skotnik. Überhaupt entspreche die Anlage nicht der geforderten DIN-Norm. „Sie ist nicht mal geerdet. Wenn hier der Blitz einschlägt, steht der ganze Platz unter Strom“, prophezeit er.

„Die Beleuchtung ist im Vergleich zum Kunstrasenplatz Rehberge tatsächlich etwas schwächer“, räumt André Ullmann von der Pressestelle des Rathauses ein. Zu bedenken sei aber, dass sich der Platz in Rehberge in einem Gewerbegebiet befinde. In diesem seien die Emissionsgrenzen für Licht weit weniger restriktiv als in einem Wohngebiet und entlang stark befahrener Straßen, wie dies am Wasserturm eben der Fall sei.

Ullmann geht davon aus, dass die Beleuchtungssituation auf dem Sportplatz am Wasserturm im kommenden Jahr verbessert wird - „vorbehaltlich der Zustimmung der Stadtverordneten“. Diese Maßnahme soll dann im Zuge der Erneuerung der Laufbahn durchgeführt werden, um den Platz nur einmal zu sperren.