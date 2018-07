Der erste Neubau seit dem Schäferplatz

Jutta Skotnicki

Neuenhagen In der Niederheidenstraße ist jetzt Richtfest für einen Neubau der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Neuenhagen (KENeu) gefeiert worden. Einen Nagel musste Geschäftsführer Jens Schubert aber nicht ins Gebälk des Dachstuhls einschlagen. Denn das neue Wohnhaus hat ein Flachdach. Einen Richtspruch gab es von Rohbauer Marco Häßlich, Polier der Firma Stradower Baugesellschaft mbH, natürlich trotzdem – und auch eine Richtkrone wurde am Kran hochgezogen.

Seit Mitte März baut die KENeu, hundertprozentige Tochter der Gemeinde Neuenhagen, an der Niederheidenstraße dieses neue Gebäude. Nach vielen Jahren der Sanierung des kommunalen Wohnungsbestandes ist es das erste Neubauprojekt seit der Errichtung des Marktes am Schäferplatz 2003. „Wir haben in den vergangenen Jahren kommunale Wohngebäude an der Hauptstraße, der Niederheiden- und Annenstraße sowie an der Rudolf-Breitscheid-Allee und am Rosa-Luxemburg-Damm saniert, so dass jetzt alle unserer bislang 157 Wohneinheiten auf einem modernen Standard sind“, resümiert Schubert.

Nun kommen sechs weitere dazu. Drei Zwei- und drei Drei-Zimmer-Wohnungen mit 55 bzw. knapp 70 Quadratmetern, Fußbodenheizung, Parkett, Holz-Aluminium-Fenstern, Balkon bzw. Terrasse werden voraussichtlich ab Mai 2019 bezugsfertig sein. Die Wohnungen im Erdgeschoss sind zudem barrierefrei.

Schon jetzt ist das Interesse für diese Wohnungen groß, weiß Jens Schubert. „Wir werden aber erst in die Vermietung gehen, wenn der Bau vorangeschritten ist, nicht bereits jetzt im Rohbauzustand“, sagt der Geschäftsführer. Abstellfläche für die Mieter wird es auch im Keller geben, und an den Pkw-Stellplätzen erfolgt eine Vorinstallation für das Aufladen von Elektrofahrzeugen.

Lobende Worte fand der Bauherr beim Richtfest für die bislang am Bau beteiligten Firmen und die Planer, die alle aus der Region kommen: „Bislang wurde alles termingerecht absolviert. Insbesondere die Rohbauer haben eine tolle Arbeit geleistet.“ Dabei gab es zu Beginn einige Hürden. Erst verzögerte der späte Frost im Februar einen pünktlichen Baubeginn, dann fand sich auf dem Grundstück eine große Abwassergrube, die mit Asbest abgedeckt war und entsorgt werden musste. Auch die Aufstellung des Krans war schwierig: aufgrund des abfallenden Geländes musste eine eigene Statik vom Planer errechnet werden.

Der Einladung zum Richtfest waren auch einige der neuen Nachbarn gefolgt, die hinter dem Gebäude Einfamilienhäuser errichten. Insgesamt fünf entstehen. Einige erhalten Zufahrten von der Niederheidenstraße, andere vom Wiesenweg. Die KENeu hatte zur Finanzierung ihres Neubaus die hinten liegenden Flurstücke veräußert.

Insgesamt investiert die KENeu in den Neubau rund 1,1 Millionen Euro.(jsk)