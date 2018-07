Strausberg macht Cocktails cool

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Hitze lastet auf der Region. Erleichterung bringen kalte Getränke, am besten mit Eiswürfeln. Robbys Partyeis in Strausberg liefert derzeit die vier- bis fünffache Menge Crushed Ice normaler Monate aus.

Ingo Matysiak und seine Mitarbeiter schwitzen nicht weniger als andere schwer körperlich arbeitende Menschen dieser Tage. Obwohl sie Eiswürfel herstellen. Doch in den Produktionsräumen werden an der Decke 34 Grad schon am Morgen gemessen. Im Kühlraum geht es runter auf minus 30 Grad, doch dort halten sie sich ja nicht auf, laden nur Eisblöcke zur Weiterverarbeitung auf Hubwagen.

Drinks und Cocktails sind immer eine coole Sache, aber nur, wenn Eiswürfel drin sind. So liefert die Firma von Andrea und Ingo Matysiak in der Strausberger Kastanienallee im Januar zum Beispiel acht Tonnen Crushed Ice nach Berlin und ins Umland. Die Maschinen lasten sie trotzdem aus und lagern die Überproduktion in einem Kühlhaus in Niederlehme ein. Damit haben sie voriges Jahr wieder im November begonnen. 60 Paletten, das sind 36 Tonnen Eis, hatten sie dieses Frühjahr dort auf Halde liegen.

Ab Mai begannen sie, ihren Eisberg abzuschmelzen. Im Juli haben sie 40 Tonnen Partyeis ausgeliefert. „Die Nachfrage ist auf dem absoluten Höhepunkt“, sagt Ingo Matysiak. Dieses Wochenende beliefern sie den Christopher Street Day in Berlin, die Potsdamer Erlebnisnacht und das Helene Beach Festival in Frankfurt. Daneben noch viele andere Kunden und Tankstellen, die zwischen 60 und 70 Pro-zent der Produktion abnehmen.

Verarbeitet wird das „gute Wasser des Wasserverbandes Strausberg–Erkner“, bestätigt Ingo Matysiak. Allerdings wird es gefiltert, so dass es dann keine Mineralien mehr enthält: „Die Eiswürfel würden sonst milchig und nicht so klar, wie die Kunden und Cocktailgenießer sie lieben“, sagt der Fachmann. Bei diesen tropischen Temperaturen dauert die Produktion bis zu 50 Prozent länger, weil das Wasser nicht wie sonst mit acht Grad aus der Leitung sprudelt, sondern mit 15 Grad.

Am Freitagmorgen sägt Ingo Matysik gerade mit Marcel Heisterkamp einen großen Eisblock in einzelne Quader. Im ganzen Block sind 160 Hartgummibälle eingefroren. „Den Block liefern wir in einzelnen Quadern an das Möbelhaus Porta, wo sich vor allem die Kinder mit Meißeln die Flummis herausholen können.“

In der zurückliegenden Woche haben dieses Vergnügen gerade die Kinder in der Kita „Giebelspatzen“ in Petershagen genossen. Dort haben Ingo Matysiak und seine Leute den Block einfach in den Sandkasten stellen sollen. Die Kinder haben sich dann an die Flummis ganz ohne Werkzeug herangearbeitet und einen Riesenspaß gehabt. Und Eierpampe hinterher auch.