Arbeitsalltag bei Gluthitze

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Leicht und luftig sollte angezogen sein, wer die Gluthitze auf der Arbeit einigermaßen überstehen will. Doch wie sieht es damit überall dort aus, wo Beschäftigte auf Publikum treffen? Die MOZ hat sich in Behörden und Unternehmen umgeschaut.

In der Berliner Volksbank kommen weder Kunden noch Mitarbeiter ins Schwitzen. Die Filiale an der Friedrich-Ebert-Straße ist vollklimatisiert. Vor den Geldautomaten sind kurze Hosen, Miniröcke und Flipflops dennoch häufiger zu sehen, hinterm Schalter wären sie undenkbar. „Bei uns gibt es keinen Dresscode. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter achten von sich aus auf angemessene Kleidung“, sagt Sebastian Krell, seit anderthalb Jahren Leiter des Finanz-Centers. Es gehe bei jeder Witterung und in jeder Jahreszeit um ein gepflegtes Erscheinungsbild. „Das erwarten die Kunden mit Fug und Recht ja auch von uns“, betont der Banker. Im Hochsommer stelle der Arbeitgeber kostenlose Getränke zur Verfügung, gelegentlich gebe es auch Eis.

Dienst im Kittel und nichts darunter? „Das verhindern schon die strengen Hygienevorschriften“, sagt Sibylle Ludewig, die Verwaltungsdirektorin des Werner-Forßmann-Krankenhauses, in dem nach ihrer Einschätzung mehr als 80 Prozent der Beschäftigten Berufsbekleidung tragen. Wer Umgang mit Patienten habe, dürfe zum Beispiel nicht beinfrei arbeiten. Und lose Schuhe würden sich durch die Vorgaben des Arbeitsschutzes verbieten. „Es sind die gesetzlichen Regelungen und eben nicht die Temperaturen, nach denen sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu richten haben“, führt die Verwaltungsdirektorin aus. Doch bei der Ausgabe von Berufsbekleidung werde auf das Material geachtet. „Es gibt eben nicht nur schwere Baumwolle, sondern auch angenehmer tragbares Mischgewebe“, sagt Sibylle Ludewig. Und natürlich sei das Wechseln schweißnasser Kittel und Hosen möglich – im Bedarfsfall auch mehrmals pro Schicht. „Wer Durst hat, kann ihn wie unsere Patienten gratis mit Mineralwasser stillen“, ergänzt sie.

In der Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH ist Freizeitkleidung tabu. „Für unsere Mitarbeiter gilt, das Businesskleidung getragen wird“, sagt Jens Aßmann, stellvertretender Leiter der Kundenbetreuung. Kurze Hosen bei Männern seien unerwünscht, die Röcke der Frauen sollten nicht zu kurz sein. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten für Veranstaltungen T-Shirts und Poloshirts mit WHG-Aufdruck ausgehändigt bekommen, die Objektbetreuer seien immer in ihren grünen WHG-T-Shirts zu sehen. „An besonders heißen Tagen kommt auch unser Geschäftsführer persönlich mit Erfrischungen wie Eis und Getränken vorbei“, berichtet Jens Aßmann.

Im Rathaus von Eberswalde existieren nach Auskunft des amtierenden Pressesprechers Felix Rödl keine besonderen Dienstvorschriften, was die Bekleidung betrifft. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden von sich aus auf angemessene Kleidung achten. „Ein luftiges Sommer-Outfit ist gestattet, es sollte bloß nicht zu freizügig sein“, erklärt Felix Rödl. Die Kolleginnen und Kollegen könnten in den Büros durch die Stadt bereitgestellte Ventilatoren benutzen. „Im Sommer wird zudem, in Abstimmung mit dem Personalrat, die Arbeitszeitregelung gelockert, sodass der Dienstbeginn bereits ab 6 Uhr und damit ein früherer Feierabend möglich ist“, sagt Felix Rödl.

Auch den Beschäftigten der Kreisverwaltung werden bei der Kleiderwahl keine Beschränkungen auferlegt. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind angehalten, für sich selbst zu entscheiden, was angemesssen ist“, teilt Sirid Heiland mit, die als Pressesprecherin amtiert. Das Kreishaus verfüge über ein modernes Klimakonzept, das keine zusätzlichen Maßnahmen zur Kühlung erforderlich mache.

An der Hochschule gibt es zum Beispiel in den Laboren Bekleidungsvorschriften, die der Arbeitsschutz erzwingt. Ansonsten aber sind selbst kurze Hosen und Miniröcke statthaft. „Einen Dresscode kennen wir nicht. Wenn jemand mit Sandalen oder auch barfuß im Büro sitzt, ist dies kein Problem. Das wird von unseren Studierenden auch so gelebt“, sagt Annika Bischof, die für die Hochschulkommunikation verantwortlich ist. Wer seine Besprechungen wegen der Hitze im Büro lieber nach draußen verlegen wolle, finde auf beiden Campussen ausreichend schattige Plätze.