Hitzeschlacht in der Uckermark

Badespaß am Peetzigsee: Wenn die Temperaturen so hoch klettern, sucht jeder eine erfrischende Abkühlung. Diese Schönermarker fanden am Peetzigsee eine Möglichkeit. © Foto: Oliver Voigt

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Es ist ein Sommer, wie er im Buche steht. Sonne satt und perfektes Badewetter und das seit Wochen. Doch die große Hitze mit bis zu 35 Grad hat auch Schattenseiten: gesundheitliche Belastung, extreme Trockenheit und Keime im Badesee.

35 Grad, Ferien und keine Menschenseele im Strandbad am Wolletzsee. Dabei hatte Schwimmmeister Frank Pyritz so sehr auf einen heißen Sommer 2018 gehofft, nachdem die vergangene Saison buchstäblich ins Wasser fiel. Nun herrscht seit Wochen perfektes Badewetter und es hätte eine Rekordsaison werden können. Doch neben verkürzten Öffnungszeiten aus Personalmangel trüben nun unappetitliche Algenteppiche die Badewonnen. Das Gesundheitsamt hatte Anfang der Woche Blaualgenbefall festgestellt und vor dem Baden gewarnt. Blaualgen, die sich in warmen Sommern überall plötzlich ausbreiten können, können vor allem bei Kindern allergische Reaktionen, Übelkeit und Durchfall auslösen. Das Strandbad wurde dennoch nicht geschlossen, lediglich Warnhinweise aufgestellt und auf Eintritt verzichtet. Wer will, kann die Liegewiese, den Spielplatz oder den Bootsverleih weiter nutzen. Doch wer mag bei über 30 Grad schon am See liegen, ohne hineinspringen zu können? Die Camper auf der benachbarten Halbinsel wagen dennoch schon wieder vorsichtig das erfrischende Bad. Sie kennen den See, beobachten ständig den Algenteppich, der sich inzwischen vom Strandbad zurückgezogen hat. Auch das Gesundheitsamt nimmt engmaschig Proben und will Entwarnung geben, sobald die Gefahr gebannt ist. Zum Glück müssen die Uckermärker und Touristen nicht auf dem Trockenen sitzen. 590 Seen gibt es in der Uckermark. Allein um Angermünde sind es mehr als zwei Dutzend, die zum Baden einladen, vom kleinen Bauernsee, versteckten Heiligen See bis zum großen Parsteinsee. Auf dem Trockenen hocken müssen auch Grünanlagen und junge Bäume nicht. Täglich gießt Olaf Theiß mit seinem kleinen Tankfahrzeug sämtliche Blumenkübel in der Angermünder Altstadt. 4000 Liter schlürfen die durstigen Pflanzen täglich.

Auf der Apfelplantage der Königin von Biesenbrow regnet es dagegen morgens und abends. Aus einer Bewässerungsanlage. „Die Apfelernte ist in diesem Jahr rekordverdächtig, nachdem wir 2017 einen Totalausfall hatten“, freut sich Yvonne Tietze. Die reichliche Sonne verspricht ein köstliches Aroma für den Cremant-Jahrgang 2018. Doch ohne künstliche Bewässerung würden die Früchte wohl schon jetzt frühreif von den Zweigen fallen.

Apfel als leckere Eissorte gibt es im Café Kobi, wo täglich 400 Kugeln über die Theke gehen. Allerdings ist es bei über 30 Grad schon wieder zu heiß für guten Eisumsatz. Da sind die Straßen leergefegt. Ärzte finden das vernünftig, denn die extreme Hitze birgt auch gesundheitliche Risiken. Wer nicht in klimatisierten Räumen arbeiten oder Urlaub am See machen kann, sollte sich vor körperlicher Anstrengung hüten und viel trinken, warnen Ärzte, die gehäuft Patienten mit Kreislaufbeschwerden aber auch Infekten behandeln müssen. Die Wärme schwächt das Immunsystem, die Schleimhäute trocknen aus, was Erregern leichte Angriffsflächen bietet. Wirkliche Abkühlung ist nicht in Sicht, auch wenn es am Wochenende nach Auskunft der Angermünder Wetterwarte zu örtlichen Gewittern mit bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter kommen kann. Es bleibt Hochsommer, allerdings mit „nur“ noch 25 bis 30 Grad.