Drei Fraktionen werfen Rudolph mangelnde Transparenz vor

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Zwei Sondersitzungen der Fürstenwalder Stadtverordnetenversammlung gibt es im August. Zunächst war die am 30. einberufen worden, nachdem die Kommunalaufsicht den Haushaltsplan beanstandet hatte. Nun wird es am Donnerstag noch eine geben. Diese haben die Fraktionen von SPD, CDU und Linke beantragt. Die Fraktionschefs kritisierten am Freitag bei einem Pressegespräch das laufende Auswahlverfahren für den neuen 1. Beigeordneten. 26 Bewerber soll es gegeben haben.

Die Art und Weise des Auswahlverfahrens werfe sehr viele Fragen auf. „Deshalb wollen wir eine Sondersitzung, in der Hoffnung, dass sie beantwortet und Bedenken ausgeräumt werden“, erklärte Elke Wagner (SPD). Um ungeeignete Bewerber auszuschließen, habe Bürgermeister Matthias Rudolph eine Matrix mit vier Kriterien und dieser Gewichtung aufgestellt: Personalführungserfahrung 40 Prozent, Verwaltungserfahrung 15 Prozent, Arbeit mit politischen Gremien 35 Prozent, Bereitschaft zur Weiterbildung 10 Prozent. Abgesehen davon, dass einige Kriterien in der Ausschreibung gar nicht gefordert waren, seien die Kandidaten dann nicht nachvollziehbar bewertet worden. Für Personalführung habe ein ehemaliger Bürgermeister einer vergleichbaren Stadt drei Punkte erhalten, ein Geschäftsführer einer kleinen Firma vier Punkte, ein Bundeswehrangestellter mit 60 Mitarbeitern zwei Punkte.

Stephan Wende (Linke) verweist darauf, dass Rudolph Mitte Juli zunächst sieben Kandidaten eingeladen habe. Nach Kritik von der SPD habe der Bürgermeister dann gegenüber den Stadtverordneten erklärt, er wolle sowieso 14 einladen. Wie er auf die Zahl komme, sei ebenfalls nicht nachvollziehbar, das mache er offenbar im stillen Kämmerlein.

Und die Kandidaten, die Rudolph ausgewählt hat, sollen einem psychologischen Messverfahren unterzogen werden. Dem müsste aber die Stadtverordnetenversammlung zustimmen, sagt Karin Lehmann (CDU) und betont: „Wir möchten, dass es zu einem transparenten Verfahren kommt, das Recht und Gesetzt entspricht. Wir sind hier in keinem Königreich, wo einer sagt, was Recht und Gesetz ist.“

Natürlich müsse man dem Bürgermeister zugestehen, dass er sich seine Verwaltungsspitze, mit der er arbeiten will, zusammenstellt, erklärt Wende. Aber er müsse ja auch mit den Stadtverordneten zusammenarbeiten, um Pläne umzusetzen. Außerdem sei die Wahl des Beigeordneten ureigenste Angelegenheit der Stadtverordnetenversammlung. Sie entscheidet.

Auf die Frage, wie es nun weitergehen soll, sagt Stephan Wende: „Wir werden abwarten“. Wenn bei und nach der Sondersitzung nichts passiere, müsse die Stadtverordnetenversammlung das Verfahren selbst in die Hand nehmen, es gegebenenfalls stoppen. (us)