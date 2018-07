Fahrer im Schlaf bestohlen

MOZ

Rüdersdorf/Erkner Der Fahrer eines VW T4 stoppte in den Nachtstunden zum Freitag auf dem Autobahn-Parkplatz Kalkberge – zwischen den Anschlussstellen Rüdersdorf und Erkner –, um dort seine Nachtruhe zu verbringen. Gegen 1.30 Uhr bemerkte er einen Unbekannten in seinem Fahrzeug, der unerkannt flüchtete, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Unbekannte hatte die Geldbörse des Fahrers gestohlen. Der genaue Schaden konnte noch nicht beziffert werden, so die Polizei.