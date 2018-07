TuS Sachsenhausen siegt beim Spargel-Cup

Steffen Kretschmer

Kremmen (MOZ) Mit drei Siegen aus drei Spielen und dem Pokal im Gepäck hat Fußball-Brandenburgligist TuS Sachsenhausen die Heimreise vom Spargelcup in Kremmen angetreten.

Kreisoberligist Grün-Weiß Bergfelde wurde dabei mit 1:0 bezwungen, Landesliga-Vertreter Hansa Wittsrock mit 2:1 besiegt. TuS-Trainer Oliver Richter sah in diesen Begegnungen viel Gutes – „es war ordentlich, dass wir gegen Hansa nach dem zwischenzeitlichen 0:1 zurückgekommen sind und Ruhe bewahrt haben“. Allerdings merkte der Coach auch an, „dass unsere Chancenverwertung ausbaufähig ist“. Im letzten Spiel der Sachsenhausener sah das dann schon etwas anders aus. 4:0 hieß es gegen den gastgebenden FC Kremmen aus der Kreisoberliga. In dieser Partie gab Richter zahlreichen Spielern aus der Reserve eine Chance. Viele aus der Zweiten hätten eine Kremmener Vergangenheit und sich die Einsatzminuten verdient, sagte der Coach. (skr)

1. TuS Sachsenhausen

2. Hansa Wittstock

3. GW Bergfelde

4. FC Kremmen