„Beleg für Politikverdrossenheit“

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Debatte um die unbefugt auf die Friedrich-Ebert-Straße gemalten Zebrastreifen hat die Stadtpolitik erreicht. Mit der Frage „Provinzposse oder Politikversagen?“ ist eine dreiseitige Stellungnahme der Fraktion Bündnis Eberswalde überschrieben, in der an die Protestaktion vom Mai erinnert wird, bei der mitten im Verkehr ein Schlagloch auf einer Kreuzung in Finow für kurze Zeit mit Frühblühern bepflanzt worden war. An diesem Einsatz hatte auch der Fraktionsvorsitzende Viktor Jede teilgenommen, der gemeinsam mit Ilona Pischel das Bündnis Eberswalde bildet. „Sowohl der Protest in Finow als auch das jüngste Beispiel des illegal angelegten Fußgängerüberwegs sind Ausdruck von Resignation, des Gefühls der Machtlosigkeit und von Politikverdrossenheit“, heißt es in der Wortmeldung. Das Geschehene würde Betroffenen suggerieren, dass es nötig sei, auffällige Signale zu setzen, unkonventionell auf sich aufmerksam zu machen und dabei gegebenenfalls auch Grenzen zu überschreiten, um dadurch endlich Gehör zu finden.

Das Bündnis Eberswalde hält es für unverzichtbar, dass sich alle kommunalpolitisch Verantwortlichen die Frage nach dem Warum der Aktion stellen. Es sei auch zu klären, weshalb die Diskussion über das Für und Wider von Zebrastreifen auf Facebook und nicht etwa in den jährlichen Einwohnerversammlungen geführt oder von den Besucherreihen der Stadtverordnetenversammlung oder der Ausschüsse an Politik und Verwaltung herangetragen werde. „Unsere Bürger haben konstruktive Überlegungen, denken kommunalpolitisch mit und wollen an Entscheidungen teilhaben. Aber wo ist die Plattform, die ihnen durch die Stadt geboten wird – ohne Beantragung von Rederecht, ohne vom ,Balkon’ des Sitzungssaales aus mit steter Unterweisung auf die Verfahrensweise ihre Meinung äußern zu dürfen?“, wird in der Stellungnahme gefragt. Das bürokratische Verfahren und das Bestehen auf Formalien würden eine konstruktive vertrauensvolle Zusammenarbeit oftmals behindern.

Die Fraktion kritisiert überdies die Äußerung des amtierenden Rathaussprechers, dass die Stadtverwaltung eine Fußgängerzählung vorschlage, um den Bedarf für einen Fußgängerüberweg auf der Friedrich-Ebert-Straße zu ermitteln. „Wem wird das vorgeschlagen und wann? In der nächsten Stadtverordnetenversammlung im September? Und wer zählt? Wieder ein teuer eingekaufter Gutachter oder eine extern beauftragte Projektfirma? Arbeitet man in diesem Tempo mit Problemen der Bürger? Das ist ,Hinhaltetaktik’, bis das Problem wider in Vergesseneit gerät und sich gegebenenfalls von selbst erledigt“, schreibt das Bündnis Eberswalde.

Wenn Stadtverordnete Bürgerbeteiligung wirklich wollten, dann dürften sie nicht zulassen, dass ihnen Verwaltungsüberlegungen ihr eigenes Denken und die Entscheidungsfindung abnehmen“, so die Fraktion.