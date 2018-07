Chinesen bleiben außen vor

Dieter Keller

Berlin (MOZ) Der chinesische Staatskonzern SGCC ist schon zum zweiten Mal mit dem Versuch gescheitert, sich am deutschen Stromnetz zu beteiligen. Die Bundesregierung verhinderte „aus sicherheitspolitischen Erwägungen“, dass er eine Beteiligung von 20 Prozent an 50Hertz erwirbt. Im Auftrag des Bundes übernahm die Staatsbank KfW den Anteil; er soll „perspektivisch weiterveräußert werden“.

Das Hochspannungs-Stromnetz in Deutschland teilen sich vier Versorger, die in ihrem Gebiet das Monopol haben. 50Hertz versorgt etwa 18 Millionen Einwohner in ganz Ostdeutschland, einschließlich Berlin sowie im Großraum Hamburg.

50Hertz mit Sitz in Berlin wurde aus dem Vattenfall-Konzern ausgegliedert und 2010 vom belgischen Netzbetreiber Elia übernommen. Damals beteiligte sich der australische Infrastrukturfonds IFM mit 40 Prozent. Schon als er im Frühjahr die Hälfte verkaufen wollte, hatte SGCC Interesse. Doch Elia machte von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch. Diesen Teil wollen die Belgier behalten, doch er belastete sie finanziell erheblich. Daher suchten sie eine andere Lösung, als auch die zweite Hälfte zum Verkauf stand und SGCC erneut zuschlagen wollte. Die Verträge über knapp eine Milliarde Euro sollen bereits unterschrieben gewesen sein. Elia tritt in sie ein, reicht den Anteil aber sofort an die KfW weiter.

Die Bundesregierung will kritische Energieinfrastrukturen schützen, um die Versorgung zu sichern. Daher verschärfte sie 2017 die Außenwirtschaftsverordnung. Sie kann jetzt Beteiligungen von Investoren außerhalb der EU untersagen, wenn sie die öffentliche Ordnung oder Sicherheit gefährdet sieht. Zur kritischen Infrastruktur zählen auch Bereiche wie Wasser, Informationstechnik oder Gesundheit. In diesem Fall hätte die Neuregelung nicht geholfen, weil sie erst ab einer Beteiligung von 25 Prozent greift. Daher der Umweg über den Kauf durch Elia und den Einstieg der KfW.

Anders sieht es offenbar in einem anderen Fall aus: Die Bundesregierung will die Übernahme des westfälischen Werkzeugmaschinenherstellers Leifeld Metal Spinning durch chinesische Investoren untersagen. Das soll das Kabinett nach einem Bericht der „Wirtschaftswoche“ am Mittwoch beschließen. Das Unternehmen in Ahlen beschäftigt 200 Mitarbeiter. Es ist Technologieführer bei hochfesten Materialien, die in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen, die aber auch im Nuklearbereich genutzt werden können.