Stadt wächst in Großblock-Bauweise

Schwedt Die 1960er-Jahre in Schwedt – was für eine Zeit! Die Häuser in der Schloßfreiheit entstanden in der neuen Großblockbauweise. Sie hatten zwei Bauherren, den volkseigenen Betrieb VEB Kommunale Wohnungsverwaltung (KWV) und die Arbeiterwohnungsgenossenschaft (AWG). 1960 wurde der erste kommunale Wohnungsneubau (Block 1) fertiggestellt. Auf der anderen Straßenseite fand am 2. Juli 1960 das Richtfest für den ersten AWG-Block statt.

Noch in den 1950er-Jahren gab es die Auflage des Instituts für Denkmalpflege der DDR, dass in der Schloßfreiheit höchstens zweigeschossige Häuser mit ausgebautem Dach zu errichten seien. Denkmalschützer hatten noch die Hoffnung, das in den Flammen des Zweiten Weltkrieges zur Ruine zerschossene Schloss wieder aufzubauen und die Wohnbebauung dem unterzuordnen. Nun waren Viergeschosser entstanden. 1961 mussten etwa 3200 Bauarbeiter versorgt werden, 1967 waren es 4500. Die neuen Einwohner, Ende 1961 lebten 9727 Menschen in Schwedt, kamen vorwiegend aus den durch die chemische Industrie geprägten Gebieten im Süden der DDR, ferner aus den Bezirken Frankfurt (Oder) und Neubrandenburg. Die Blöcke 1 bis 3 wurden nach ihrer Fertigstellung zuerst als Arbeiterunterkünfte genutzt.

Nach der Sprengung der Schlossruine passte der Straßenname „Schloßfreiheit“ offenbar nicht mehr zu den Gegebenheiten. Am 8. November 1962 beschloss die Stadtverordnetenversammlung Schwedt die Umbenennung in „Leninallee“. Darin eingeschlossen war auch die, an die „Schloßfreiheit“ anschließende „Lindenallee“.

Der Berlischky-Pavillon hatte den Zweiten Weltkrieg relativ unbeschadet überstanden. Um ihn herum wuchs zwischen 1961 bis 1963 der von Professor Selman Selmanagic entworfene neue Versorgungskomplex „Centra“. Einflüsse zur Bauhaus-Architektur waren an dem Gebäude ablesbar. Die gleichnamige Klubgaststätte wurde von den Bauarbeitern sehr gerne genutzt. Sie bot im Klubraum 56 und im Speiseraum 84 Plätze. Das Gebäude wurde im Volksmund wegen des anfangs anthrazitfarbenen Außenanstriches auch „Schwarzer Panther“ genannt.

