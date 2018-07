Zwei SOD-Kanuten bei Weltspielen

Kann in die Fußstapfen von Sebastian Girke treten: Leona Johs hat in Deutschland bisher alle Wettkämpfe gewonnen. © Foto: K2, 200m, SOD, Leona Johs (l.) und Antony EffenbergerFoto: Carola Voigt

© Foto: Da kann man sich nur mitfreuen: Der sympathische Jan Eichler vom Verein Wassersport PCK Schwedt hatte im Mai bei den Special Olympics in Kiel allen Grund zur Freude, wurde Erster und riss jubelnd das Paddel in die Höhe. Dort schaffte er die Qualifikation zu den Weltspielen.Foto: Sascha Klahn

Da kann man sich nur mitfreuen: Der sympathische Jan Eichler vom Verein Wassersport PCK Schwedt hatte im Mai bei den Special Olympics in Kiel allen Grund zur Freude, wurde Erster und riss jubelnd das Paddel in die Höhe. Dort schaffte er die Qualifikation zu den Weltspielen. © Foto: Da kann man sich nur mitfreuen: Der sympathische Jan Eichler vom Verein Wassersport PCK Schwedt hatte im Mai bei den Special Olympics in Kiel allen Grund zur Freude, wurde Erster und riss jubelnd das Paddel in die Höhe. Dort schaffte er die Qualifikation zu den Weltspielen.Foto: Sascha Klahn

Carola Voigt

Schwedt (MOZ) In dieser Woche hat das Präsidium von Special Olympics Deutschland (SOD) die deutsche Delegation für die Weltsommerspiele nominiert. Für zwei Schwedter SOD-Kanuten, Leona Johs und Jan Eichler, sowie Thomas Brockmann als Unified-Partner geht die Reise vom 14. bis 22. März in die Vereinigten Arabischen Emirate nach Abu Dhabi. Dort finden die World Games für Menschen mit geistiger Behinderung statt.

Alle vier Jahre werden die Weltsommerspiele ausgerichtet. Die letzten in Los Angeles sind aus Schwedter Sicht in sehr guter Erinnerung geblieben: Sebastian Girke holte in großartigen Rennen über 200 und 500 Meter zwei Goldmedaillen. Traurig war er nun, dass er kein zweites Mal teilnehmen darf. Für die Nominierungen gilt das Rotationsprinzip. Es werden Sportler bevorzugt, die noch nicht an Weltspielen teilgenommen haben. Schließlich möchte der Verband so vielen Menschen wie möglich die Chance geben, an solchen internationalen Wettbewerben teilzunehmen.

In die Fußstapfen von Sebastian könnte nun aber Leona Johs treten. Sie hatte bei den Nationalen Sommerspielen in Kiel im Mai (Grundvoraussetzung, wenn man bei den Weltspielen starten will) überzeugt und wurde nun nominiert. Sie startet zweimal im Einer, 200 und 500 Meter, hat aber auch im Zweier die Möglichkeit. „Leona ist tatsächlich bisher unbesiegt in Deutschland. Ihr traue ich den großen Erfolg auf internationaler Bühne zu“, erzählte Gerhard Bowitzky, der für die Abteilung Behindertensport beim Verein Wassersport PCK verantwortlich ist.

Mit Jan Eichler ist ein weiterer, engagierter Sportler und darüber hinaus ein überaus liebenswerter „Kerl“ dabei. Er startet zusammen mit Thomas Brockmann (nichtbehinderter Unified-Partner) im K2 über 200 und 500 Meter und vielleicht noch im Doppel-Professional-Kayak. In Unified-Teams treiben Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport, trainieren und nehmen an Wettbewerben teil, lernen voneinander und bauen gleichzeitig Barrieren und Grenzen im alltäglichen Umgang miteinander ab – ein wirkungsvolles Praxisbeispiel für Inklusion. „Wenn ich noch zurückdenke, wie Jan einmal mit dem Paddeln angefangen hat, muss ich ein wenig schmunzeln. Er ist einfach nur im Kreis gefahren“, erinnerte sich Bowitzky. Heute ist Jan mit riesigem Eifer dabei, jubelt immer, wenn er das Ziel erreicht hat – egal ob als Erster oder Letzter. Ins zweiköpfige Trainer-/Betreuerteam für die acht deutschen Kanuten wurde kein Schwedter nominiert. Ulrike Eichler, die Mutter von Jan, bekam wegen des familieren Zusammenhangs eine Ablehnung. In der Wettkampfwoche will eine große Gruppe der Lebenshilfe Schwedt, inklusive Ulrike Eichler und Gerhard Bowitzy, nach Abu Dhabi reisen, um die Rennen ihrer Sportler live zu verfolgen und sie anzufeuern.

Die Boote werden in Abu Dhabi gestellt, Paddel kann man selbst mitbringen. „Unsere Sportler werden definitiv eigene mitnehmen. Die sind aus modernstem Material und die Carbonpaddel sind teilbar, passen also bequem ins Gepäck“, so Bowitzky.

Normalerweise werden die Weltsommerspiele im August ausgetragen. Da es in Abu Dhabi um diese Zeit und auch später noch sehr heiß ist, wurden die Spiele in den März gelegt. „Das bedeutet für uns, dass wir den Winter über draußen auf dem Wasser trainieren müssen. Normalerweise ziehen wir ab dem Herbst in die Sporthalle, machen dort Kraft- und Ausdauertraining, auch Ergometerrudern.“

Für die Weltsommerspiele konnten sich Sportler aller Leistungsniveaus, die seit Jahren regelmäßig trainieren, bewerben. Die Teilnahme an den Nationalen Spielen in Kiel zur Sichtung war jedoch Grundvoraussetzung. Die Weltspiele sind nach dem speziellen Konzept von Special Olympics – Einteilung der Sportler in homogene Wettbewerbsgruppen aller Niveaus – organisiert, sodass dort nicht Spitzenleistungen entscheidend sind, sondern die persönliche Bestleistung. Der Unterschied zu anderen Sportorganisationen ist der, dass das Konzept von SOD jedem Sportler faire und spannende Wettbewerbe garantiert. Alle Teilnehmer haben die Chance, eine Medaille zu gewinnen.

Das Ziel von Special Olympics ist es, Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen. SOD versteht sich gemeinhin als Inklusionsbewegung.