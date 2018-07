Sportlich gut gerüstet

Roland Hanke

Tauche (MOZ, Michael Voß) Nach einer sehr durchwachsenen abgelaufenen Saison, die mit dem elften Platz der Männer in der Fußball-Kreisliga Mitte endete, bereiten sich die Verantwortlichen vom SV Tauche auf die neue Spielzeit vor. Für Sonnabend ist der erste Test geplant.

Trainer Michael Voß, der mit der Mannschaft am Montag in das Training einstieg, kann im Großen und Ganzen auf seinen Kader der Vorsaison zurückgreifen. Mit Raphael Schneider, der zum SV Preußen Beeskow wechselt, und Chris Schmidtchen, der zurück zu seinem Heimatverein Wittmannsdorf geht, verlassen nur zwei Spieler den Verein. Als Zugänge konnten Justin Gorns (Eintracht Ahrensdorf ) und Peer Phillip Stoll (Storkower SC), deren Heimatverein der SVT ist, begrüßt werden. Aus der A-Jugend rückt Niklas Voß in den Kader, der den durchaus hohen Anteil junger Spieler verstärkt. Am Ende der vorigen Saison konnte man schon die Spieler Max Voß und Maximilian Gordziel gewinnen, die mit ihrer frischen und dynamischen Art sehr begeisterten.

„Alles in allem ein toller Kader bei dem es wichtig sein wird die richtige Mischung aus jungen Wilden und erfahrenen Spielern zu finden“ sagt Torsten Frömming, der wieder in der Funktion als Co-Trainer einsteigen wird. „Wenn alles klappt, können wir im Laufe der Saison auch einen Torwart-Trainer gewinnen.“

Bereits am Ende der ersten Trainingswoche ist am Sonnabend, ab 15 Uhr, daheim ein Vorbereitungsspiel gegen die SpG Groß Lindow/Finkenheerd (Ostbrandenburgliga) vorgesehen. Am Ende der zweiten Trainingswoche wird am Sonnabend, 4. August, ab 11 Uhr, bei den A-Junioren des 1. FC Frankfurt und tags darauf ab 15 Uhr gegen den FSV Groß Leuthen/Gröditsch I (Kreisliga Spreewald) getestet.

„Unser Ziel ist es, einen einstelligen Tabellenplatz im oberen Drittel zu erreichen, so wie es die letzten Jahre der Fall war. Dies wird schwer genug, gibt es doch gleich zwei neue Spielgemeinschaften in der Kreisliga Mitte“, sagt Trainer Michael Voß.

So euphorisch alle Verantwortlichen in Bezug auf die sportliche Situation in der neue Saison sind, so schwierig ist die Lage im Fall des geplanten Neubaus eines Sozialgebäudes. Im Frühjahr gab es ja bereits Befürchtungen, ob es überhaupt weiter gehen wird für den Verein. Um überhaupt Förderung aus den verschiedensten Töpfen zu erhalten, bedarf es einer fertigen Projektierung inklusive Baugenehmigung. Diese muss natürlich auch finanziert werden.

Da der SV Tauche ein kleiner Verein ist und für den Unterhalt sowie die Pflege der Anlagen selbst aufkommen muss, bleibt oft kaum Geld für die nötigsten Sachen übrig, geschweige denn für die Finanzierung des Bauvorhabens. „Deshalb sind wir weiterhin auf die Hilfe der Amtsgemeinde angewiesen. Bürgermeister Gerd Mai ist sich der Problematik bewusst und konnte trotz schlechter Haushaltslage eine Lösung finden, sodass wir dieses Problem anpacken können“, sagt Michael Voß. „Aber auch Spenden oder Sponsorengelder wären eine große Hilfe für den Verein.“

Dies ist ein großes Problem, welches sich jetzt schon seit fast zwei Jahren aufbaut und auch den Spielern und Mitgliedern zu schaffen macht. „Wir versuchen, die Problematik, so gut es geht, von unseren Spielern fern zu halten, aber die regelmäßige Konfrontation mit den teilweise unzumutbaren Bedingungen, macht auch vor unseren Spielern und den Eltern unserer Nachwuchsmannschaften nicht halt“, erklärt der Leiter Spielbetrieb und Jugendwart, Volker Bragulla. „Wir hoffen, dass sich das nicht auf die sportliche Qualität auswirkt.“

Im Nachwuchsbereich wird es nur Spielgemeinschaften geben. Die A-Jugend ist dann die SpG Beeskow/Tauche, B-Jugend SpG Tauche-Lindenberg/Beeskow, D-Jugend SpG Tauche/Lindenberg, E- und F-Jugend jeweils SpG Lindenberg/Tauche. Die C-Junioren werden mit Zweitspielrecht bei einer reinen Beeskower Mannschaft von Preußen auflaufen.

„Aber kein Spiel ohne Schiedsrichter, deshalb wäre es schön, wenn wir den einen oder die eine oder anderen als Unparteiischen gewinnen könnten“, sagt Bernd Gericke, langjähriger Referee vom SVT.

„Wir alle hoffen auf eine sportlich erfolgreiche Saison aller Mannschaften und rege Anteilnahme unserer Fans und Sympathisanten. Weiterhin möchten wir uns bei allen Mitgliedern, Sponsoren, Eltern und ehrenamtlichen Helfern für die Unterstützung in der abgelaufenen Saison herzlich bedanken“, sagt Voß auch im Namen des SVT-Vorstands.(RH, mvo)