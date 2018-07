Meister erhalten einen Bonus als Anerkennung

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Meisterabsolventen im Land Brandenburg erhalten einen Meisterbonus in Höhe von 1500 Euro als Anerkennungsprämie für ihre seit dem 1. April 2018 erfolgreich absolvierte Meisterprüfung.fragte Uwe Voigt von der Handwerkskammer Ostbrandenburg, wer Anspruch auf diese Anerkennung hat.

Wer erhält generell den Meisterbonus?

Alle Absolventen, die ab 1. April 2018 erfolgreich ihre Meisterprüfung bestanden haben und zu diesem Zeitpunkt ihren Hauptwohnsitz oder Beschäftigungsort im Land Brandenburg hatten.

Wie viele Jungmeister aus Frankfurt und Eisenhüttenstadt betrifft es in diesem Jahr?

In Frankfurt derzeit noch niemand, in Eisenhüttenstadt und Guben jeweils ein männlicher Meister. Dann können noch etliche Jungmeister hinzukommen, die von jetzt bis in den Spätherbst hinein ihre Meisterprüfung mit Erfolg bestehen. Gerade Jungmeister, die ihren Wohnsitz hier in Brandenburg haben, aber in anderen Bundesländern ihre Meisterprüfung absolvierten, sollten sich auf www.hwk-ff.de informieren.

Wie hoch ist der Bonus?

Immerhin 1500 Euro.

Wie viel Geld und Zeit investieren Handwerker durchschnittlich, um ihren Meisterabschluss zu machen?

Im sogenannten Vollzeitkurs sind es meist neun bis elf Monate, im Teilzeitmodus bis zu zwei Jahre, dann meist Freitagabend und Sonnabend. Im Durchschnitt kostet ein Vorbereitungskurs 10 000 Euro bis 12 000 Euro, wobei die kleinsten Beträge bei 7000 Euro Gesamtkosten anfangen. In hochtechnisierten Handwerken geht es schon bis zu 15 000 Euro und drüber.

An wen müssen sich die Handwerksmeister wenden, um das Geld zu erhalten?

An ihre Handwerkskammer Frankfurt (Oder) - Region Ostbrandenburg. Die nimmt die Anträge entgegen, prüft die Abschlüsse, reicht das Geld aus. Alle Informationen sind auf Website www.hwk-ff.de/meisterbonus zu finden. Ansprechpartner ist Uwe Voigt, Leiter des Prüfungswesens. Ende August und Anfang September plant die Handwerkskammer spezielle Beratungstage für die Jungmeister. Eine Beratung des Antragsstellers durch die Kammer ist zwingend erforderlich für die Ausreichung der 1500 Euro.