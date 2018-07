Qualität gut, Ertrag eher mager

Jens Sell

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Sie ziehen eine große Staubwolke hinter sich her und fressen sich durch die Getreideschläge: die Mähdrescher. Derzeit ernten mehrere Großmaschinen einen Getreideschlag an der B 1 bei Fredersdorf-Vogelsdorf.

70 Hektar groß ist das Feld, das außen am Berliner Ring nördlich der Bundesstraße 1 zwischen Vogelsdorf und dem Solarkraftwerk auf der ehemaligen Deponie an der Umgehungsstraße liegt. Es gehört zum Stadtgut Berlin/Birkholz, das im Bernauer Ortsteil Birkholz beheimatet ist. Die Mähdrescher holen Weizen vom Halm. Mit der Qualität ist man allgemein zufrieden, doch liege die Menge bei Weitem nicht im Schnitt der Vorjahre. Der zwischen Vogelsdorf und Tasdorf geerntete hochwertige Weizen wird in der Brotherstellung genutzt werden.

Die Trockenheit hat im ganzen Land zu erheblichen Einbußen im Ernteertrag geführt. Getreide und Raps als Ölfrucht stehen spärlicher als im viel feuchteren Vorjahr. Landesbauernpräsident Henrik Wendorff informierte kürzlich, dass in diesem Jahr mit 40 Prozent weniger Ernte im Kreis zu rechnen sei.

Die anhaltende Trockenheit hat aber auch die Brandgefahr brisant erhöht. Wiederholt ist es in den vergangenen Wochen zu Feldbränden bei den Erntearbeiten gekommen. Erst am Donnerstagnachmittag hat zwischen Garzau und Gladowshöhe ein Schlag gebrannt.