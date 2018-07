Zum Alkoholentzug in den Wald

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Alle fünf Jahre feiert Fürstenwalde das Waldfest. Am 26. August wird an der Pintsch-Brücke zur 5. Ausgabe eingeladen. Bis dahin erzählt die MOZ in Zusammenarbeit mit dem Museum in einer Serie historische Begebenheiten rund um den Forst. Heute: Städter entdecken den Wald für Freizeit und Erholung.

„Die Stadt der grünen Farbe“, wird Fürstenwalde in einer Broschüre von 1929 genannt; in ihr beschrieben werden Routen für Spaziergänge und Wanderungen. „Industriearbeiter suchten Erholung im Wald“, sagt Museumsleiter Guido Strohfeldt. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gründeten sich die ersten Heimat- und Wandervereine, die ihre Mitglieder zu Vogelbeobachtungen, Pflanzenbestimmungen und anderen gemeinsamen Unternehmungen aufriefen.

„Händler stellten sich darauf ein“, erklärt Strohfeldt. In den Waldgebieten um Fürstenwalde entstanden in der Folge Pensionen und Gaststätten wie die Waldschänke im Buschgarten. Mit seiner Anbindung an die Eisenbahnlinie war das Ausflugslokal Ausgangspunkt für viele in Broschüren beschriebene Wanderungen. Der klassische Sonntagsspaziergang führte Fürstenwalder auch immer wieder zu nahegelegenen Forsthäusern. „Förster hatten Schankrecht“, erklärt Strohfeldt. Das beliebte Ausflugslokal Forsthaus Miegel (Onkel Toms Hütte) wurde jedoch nie von einem Förster bewohnt. „Es war immer schon ein Gaststättenbetrieb“, sagt der Museumsleiter.

Auch jenen, die dem Alkohol zu sehr zusprachen und von ihm krank wurden, sollte der Wald als Erholung und Ort der Genesung dienen: 1900 wurde mit der Heilstätte Waldfrieden unweit der heutigen Steinhöfeler Chaussee (späterer Flugplatz) eine Trinkerheilanstalt gegründet. „Ursprünglich sollten dort 200 Menschen Platz finden“, sagt Strohfeldt. „Sieben Jahre nach Gründung lebten dort schon 427 Alkoholkranke.“ Bewusst sei das Haus dort erbaut worden – nahe am Beerenbusch für erholsame Spaziergänge, weit genug weg von der Stadt mit ihren Versuchungen.

Wohltuend auswirken sollte sich der Wald auch auf die körperlich-geistige Entwicklung behinderter Kinder. Zwischen 1924 und 1926 wurde in Buschgarten eine solche Heilstätte mit dem Namen „Sonnenhaus“ eröffnet. Vor Übergriffen durch die Nationalsozialisten während des Krieges konnten die Pädagogen ihre Bewohner bewahren. (amd)