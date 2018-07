Staatsorchester unter dem Grünen Hügel

Frauke Adesiyan, MOZ

Bayreuth 33 Musiker des Staatsorchesters weilen derzeit in Bayreuth um bei den dortigen Festspiele „Wagner für Kinder“ zu begleiten. Das Orchester wurde zum neunten Mal für diese Reihe engagiert.

„Der Ring der Nibelungen“ von Richard Wagner für Kinder. Was eigentlich eine Aufführungsdauer von rund 16 Stunden bedeutet, dauert in Bayreuth zwei Stunden, in der sich die kindlichen Zuschauer bestens unterhalten fühlen. „Die Premiere war ganz wunderbar, die Resonanz beim Publikum ist berauschend“, fasst Kontrabassist Stefan Große Boymann seine Eindrücke zusammen.

Schon in Frankfurt hat die Vorbereitung für die Kinder-Konzerte begonnen, die Musiker sichteten die Noten, probten zum ersten Mal den „amputierten Wagner“, wie Große Boymann witzelt. Doch die Musik ist auch in der Kurzfassung der Hauptmotive keine leicht Kost. Jeden Tag arbeiten die Musiker noch etwas nach, auch jetzt, wo die Vorstellungen schon laufen.

Neben der besonderen Inszenierung ist der Auftrittsort allein ein Erlebnis, versichert der Frankfurter Musiker. „Unter dem grünen Hügel“ nennt er die Probebühne des Festspielhauses, auf der „Wagner für Kinder“ gezeigt wird. „Das ist für uns ein Schlaraffenland“, betont er. In Bayreuth stehe das musikalische Produkt im Vordergrund, man müsse nicht ständig über den Kostendruck nachdenken.

Beim Publikum kamen die Aufführungen prächtig an. Auch Michael Weiser vom Nordbayerischer Kurier ist von der Leistung des Staatsorchesters angetan. Es präsentiere sich „rund und kammermusikalisch intim“. Ausdrücklich lobt er: „So wie auf der Probenbühne knackt der Doppelschlag bei Siegfrieds Trauermarsch in der parfümierten Akustik des Großen Hauses niemals. Chapeau!“ Als „sauber , aber etwas ruppig“ bezeichnet ein Kritiker von der Neuen Musikzeitung den Auftritt. (yan)