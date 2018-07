Vom Kaninchen bis zum Gutschein fürs Fitnessstudio

Frank Groneberg

Ziltendorf (MOZ) An diesem Wochenende zeigen die Kaninchenzüchter aus dem Landkreis Oder-Spree in Ziltendorf ihre schönsten Jungtiere. Genau 204 Tiere, alle in diesem Jahr geboren, sind von ihren Züchtern zur 27. Kreisjungtierschau Rassekaninchen angemeldet worden und können in der Turnhalle der Ziltendorfer Grundschule betrachtet und bestaunt werden. Ausrichter der Schau ist der Kleintierzuchtverein „Oderstrand“ in Ziltendorf. Und die Gastgeber kümmern sich nicht nur darum, dass alle Jungkaninchen gut untergebracht sind. Sie haben auch einen Streichelzoo organisiert und eine Tombola mit gut 300 Gewinnen vorbereitet.

So eine Tombola lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen und auch nicht mal so nebenbei organisieren. So eine Tombola ist sehr zeitaufwändig. „Ich beginne schon ein halbes Jahr vor der Ausstellung damit, die Preise zu besorgen“, erzählt Sabine Koy. Die Ziltendorferin züchtet zusammen mit ihrem Mann Klaus seit vielen Jahren Kaninchen der Rasse Alaska und ist sozusagen die Mutter der Tombola. Sie hat den Hut auf. Wann immer irgendwo Kosmetika, Spielwaren, Bettwäsche, Weine, Gläser und andere nützliche Dinge besonders preisgünstig angeboten werden, fährt Sabine Koy hin und kauft Sachpreise für die Tombola ein.

Darüber hinaus freut sie sich aber immer ganz besonders, wenn Sponsoren Gewinne für die Tombola zur Verfügung stellen. Und auch da kommt einiges zusammen. Ein Beispiel: „Das Fitnessstudio Fit-Inn in Frankfurt hat uns mehrere Gutscheine für kostenloses Training gesponsert“, sagt Sabine Koy, „das ist natürlich eine schöne Sache.“ Und auch viele Ziltendorfer bringen ihr in jedem Jahr verschiedene Sachpreise zum Verlosen.

Natürlich stehen auch Kaninchen auf der Gewinnliste. „Diesmal haben wir zwei“, freut sich Sabine Koy. Und damit kein Gewinner zum Schlachtemesser greifen muss, sind die Tiere bereits geschlachtet worden.

27. Kreisjungtierschau Rassekaninchen Oder-Spree, Turnhalle der Grundschule Ziltendorf, Sonnabend 10-18 Uhr, Sonntag 10-14 Uhr, Eintritt 2 Euro, Rentner und Kinder 1 Euro