Schulerweiterung auf der Zielgeraden

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Mit einer „Punktlandung“ rechnet Bürgermeister André Schaller bei der Erweiterung der Grund- und Oberschule in der Brückenstraße. Die Bauverantwortlichen gehen davon aus, dass die Inbetriebnahme zum neuen Schuljahr geschafft wird.

„Wir werden es voraussichtlich schaffen“, bekunden Rüdersdorfs Baufachbereichsleiter Robert Knobloch und sein Hochbauverantwortlicher Stephan Kunzke am Freitag bei einem Rundgang. Es sei denn, es tauchten bei einer der Abnahmen gravierende Punkte auf, die nicht im laufenden Betrieb oder in den Herbstferien abgestellt werden könnten. Die beiden vor einer Woche vom Hauptausschuss bestätigten Auftragsvergaben waren vorerst die letzten.

Derzeit sind unter anderem Maler in dem Dreigeschosser am Werk. Zwar bleibt ein Großteil der Wände als Sichtbeton ohne Farbe, aber in den Klassenräumen werden zum Beispiel Stirnseiten gestrichen. Und in Nischen im Flur wird der Farbton von Türumrandungen und Fußboden aufgenommen. Die Bodenbeläge sind in vielen Räumen bereits verlegt, und auch die Türen sind inzwischen eingesetzt.

Anfang nächster Woche soll auch die Aula mit Linoleum ausgestattet werden. Dann fehlen noch die Trennwände. Denn der etwa neun mal 25 Meter große Raum, der in der Höhe über zwei Etagen reicht, ist zwar auch als Veranstaltungsstätte für Schule und Wohngebiet mit mehr als 200 Plätzen hergerichtet, kann aber auch in drei Klassenzimmer unterteilt werden. Neben den großen Fenstern in Richtung Sporthalle und Sportplatz gibt es noch zwei kleine zum Flur im ersten Geschoss. Sie lassen zusätzlich Tageslicht hinein. „Und die Lehrer könnten hier bei Prüfungen wunderbar beobachten“, witzelt Kunzke.

Die Zugänge zur Aula sind so angeordnet, dass sie genutzt werden kann, ohne die Schule zu tangieren. Und mit Blick auf Veranstaltungen werden die WCs gleich gegenüber auf die Höhe für Erwachsene montiert. In den nächsten 14 Tagen sollen die Sanitärobjekte kommen. Auch die Möblierung. Ebenfalls von außen separat zugänglich wird der Jugendarbeitsraum, der Platz für knapp 40 Personen bietet. Er hat einen eigenen Sanitärbereich und eine Teeküche. Und ist barrierefrei.

Ansonsten finden sich im Erdgeschoss noch zwei Fachkabinette für Musik und Kunst. Im ersten Obergeschoss werden 1. und 2. Klassen unterrichtet, im zweiten Geschoss die Klassenstufen drei und vier. Insgesamt gibt es in den beiden Etagen zehn Klassen- und fünf Differenzierungsräume für Gruppenarbeit sowie Vorbereitungsräume für die Lehrer. In die Obergeschosse gelangen mobilitätseingeschränkte Personen per Aufzug. Sämtliche Klassenzimmer haben Smartboards (elektronische Tafeln), WLAN und LED-Beleuchtung. In den Fluren erfolgt die Lichtsteuerung per Bewegungsmelder und mit Helligkeitssensor. Lichtkuppeln und ein Oberlicht über der zentralen Treppe lassen aber auch viel Tageslicht hinein.

Außen ist eine Spiel- und Aufenthaltsfläche bereits hergerichtet. Obwohl die Baustelle eigentlich eingezäunt ist, sei sie bereits genutzt worden, erzählt Kunzke. Ärgerlich ist vor allem, dass nicht etwa nur Kinder gespielt hätten, sondern Erwachsene nebenan auch gegrillt. Und dabei Brandflecken auf dem Holz hinterlassen haben. Zudem hätte sich der trockene Untergrund entzünden können, sagt er. Noch „modelliert“ wird demnächst außen die zweite Mediationsfläche in Richtung Sporthalle. Zwei ehemalige Musterwände bleiben da – zum Beispiel zum Klettern oder für künstlerische Projekte, so Knobloch.

Rund sieben Millionen Euro investiert die Gemeinde in den Schulerweiterungsbau. Und man werde mit dem geplanten Geld auch hinkommen, versichert der Fachbereichsleiter.