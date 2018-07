Lange Tafel international besetzt

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Am Freitag haben Zugewanderte aus zehn Nationen im Hüfnerhaus gemeinsam mit angestammten Beeskowern ein Sommergrillfest gefeiert. Im Hüfnerhaus und im Garten darumherum roch es bald teils heimisch, teils exotisch. Die Stimmung war ausgesprochen fröhlich.

Mariam-Abdalla Moussa aus dem Tschad steckt in der Küche des Hüfnerhauses abwechselnd Filetstücke vom Rind, Paprikastücke, Zwiebeln und Kräuter auf Spieße. Seine Handgriffe wirken routiniert, bald liegen mehrere Dutzend der Spieße auf dem vorbereiteten Backblech. Moussa lächelt bei der Arbeit, sie scheint ihm große Freude zu bereiten. Neben ihm steht Kameta Stroipova aus Tschetschenien, sie schneidet Eissalat und Tomaten in Stücke. Gurken und Radieschen zerfallen dank ihres sehr geschickten Umgangs mit dem Küchenmesser zu hauchdünnen Scheiben. Einige Männer bereiten draußen den Grill vor. „Noch mehr Wärme, das ist ja kaum auszuhalten!“, meint Sonja Palfner, Projektleiterin im Hüfnerhaus angesichts der tropischen Außentemperaturen. Den Kindern scheint die Hitze wenig auszumachen. „In Pakistan ist es noch zehn Grad wärmer und trotzdem sind die Leute mit langen Hosen und Kleidern draußen“, meint das aufgeweckte Mädchen, das in den drei Jahren, seitdem sie in Beeskow lebt, völlig akzentfrei Deutsch zu reden gelernt hat. Sie ist auch in Englisch eine der besseren in ihrer Klasse. So unterhält sich die 12-Jährige auf englisch mit einer Iranerin, die das erste Mal des Hüfnerhaus besucht. Parmiss Moaf ist erst vor drei Monaten nach Beeskow gekommen. „Die Stadt gefällt mir sehr gut“, so die aufgeschlossen wirkende junge Frau. „Ich freue mich schon auf das Grillen!“ sagt Alishba. „In unserer Wohnung kann man das ja nicht machen.“

Das Grillfest ist eine Variante des regelmäßigen Begegnungsangebotes „Küche international“ im Hüfnerhaus. Überhaupt scheint die Einrichtung immer mehr zu einem kulinarischen Hotspot in Beeskow zu werden. Rings um das restaurierte alte Bauernhaus sind Beete entstanden, in denen vielerlei Gemüsesorten und Kräuter gedeihen. das „Kinderbeet“ wird von den Teilnehmern der Arbeitsgemeinschaft „Komm mit durch die Jahreszeiten“ betreut. Im letzten Schuljahr hatten 14 Schüler der benachbarten Fontane-Grundschule daran teilgenommen: Beeskower und Neubeeskower ackern hier regelmäßig gemeinsam. Auch ein Hochbeet für die kleineren Kinder und eine Kräuterspirale sind in den letzten Monaten entstanden. Die Männer kümmern sich um die Holzarbeiten: So entstanden der Rahmen für den Komposthaufen, ein Sandkasten, sowie Umrandungen für die Hochbeete. Außerdem haben die männlichen Gäste des Hüfnerhauses die Sitzbänke gestrichen.

Am Freitag wurden die Ergebnisse der Fotosafari vorgestellt. Frauen aus verschiedenen Ländern und auch ein paar Deutsche haben unter Anleitung der Hüfnerhaus-Mitarbeiterin Cornelia Petermann in Beeskow und drumherum Fotos gemacht. Die Aufnahmen entstanden in der Innenstadt, bei einem Rundgang um die Stadtmauer, bei Ausflügen an die Spree und ins Umland. Die Fotos wurden am Freitag auf eine große Stellwand geklebt. „Idee hinter dem Projekt ist, dass die zugewanderten Frauen erste Schritte unternehmen, ihre neue Heimat zu erkunden“, so Cornelia Petermann. Auch für die deutschen Teilnehmer habe es dabei viel zu entdecken gegeben: „Wir waren alle sehr erstaunt, wie viele schöne Blumen es hier zwischen den Wohnblocks gibt, und wie liebevoll es sich viele Bewohner hier eingerichtet haben.“