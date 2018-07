Mit Stift, Radiernadel und Pinsel

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Fast zwei Wochen erkundeten 14 internationale und nationale Künstler während des Internationalen Landschaftspleinairs in Schwedt das Schwemmland im unteren Odertal. Sie reisten auf die Spur der aufgeschwemmten Zeit. Seit Freitagabend sind ihre Werke in der Galerie am Kietz in Schwedt zu sehen.

Das Landschaftspleinair ist ein Wagnis, ein Abenteuer. Der Nationalpark ein für Schwemmland-Entdecker überraschende Na-turoase. Die Galerie am Kietz ist eine Heim- und Werkstatt für Kunst und Künstler. Auffassungen, die Teilnehmer am Pleinair in dieser oder anderer Form äußerten. Sie sind im Kanu durch die Wildnis gepaddelt. Haben sie mit dem Fahrrad erfahren und mit Blick aufs Odertal unterm Stolper Turm gepicknickt. Vom Bus aus haben sie die Raffinerie besichtigt, sind über PCK-Flure entlang gewandert, wo die Werksgalerie DDR-Kunst zeigt. Die Gast-Künstler haben untereinander viel über Kunst und Privates geredet, gefeiert und vor allem hart gearbeitet.

Die studierte Grafikerin Susanne Hoppe ist oft Gast beim Pleinair gewesen. Sie ist Gründungsmitglied des Kunstvereins. Die meisten Bilder in den Pleinair-Katalogen stammen von ihr. Mit Spiegel und Pinsel hat sie seitenverkehrte Druckvorlagen für Aquatinta-Radierungen geschaffen. Wasser darf darauf nicht fehlen. Wasser ist ihr Lebenselexier, ihr Lieblingsmotiv. Im Druckerei-Keller hat sie ihre Ideen in lackierte Zinkplatten gekratzt, geätzt. Vielfach hintereinander. In den Kratzspuren sammelt sich die Farbe für den Druck. Diese spezielle Verfahren der künstlerischen Druckgrafik, bei der über Flächenätzung Halbtöne erzeugt werden, gilt als eine der malerischsten Tiefdrucktechniken.

Eva Müller hat seit 15 Jahren ein Atelier in Berlin. Die weiten Galerie-Räume in der Kietz-Galerie mit den Holzdielen findet sie aufregend. In der Uckermark ist die Stadtmalerin auf geballte Nationalparknatur geprallt. Sie schwärmt: „Es ist wunderbar, sich im Kanu treiben zu lassen durch die Wildnis, den Spiegelungen im Wasser, im Grün nachzusinnen und dem Geheimnis der aufgeschwemmten Zeit auf die Spur zu kommen.“

Die Berlinerin verarbeitet Erlebtes, Er- und Bedachtes zum Schwemmland in Acryl. In selten geschauten Farbtönen, in wild-romantischen Motiven. Eine silberne Wasserspur mitten im Schilf wirkt wie der Silberstreif am Horizont. Der Biberbau wie ein schöner Mädchenzopf. Einheimische sehen Natur vor der Haustür selten mit solchen Augen.

Jeden Tag ein Bild, hat sich Klaus Müller gesagt. Der Künstler aus Lutter am Barenberge hat es geschafft. Er ist ein disziplinierter Zeichner mit Augen, die die Welt ringsum anders sehen als wir anderen. An Bilder seiner jüngsten Ausstellung „Der ausgesparte Mensch“ erinnert sein am ersten Tag fertiggestelltes Bild in Mischtechnik. Mitten in farbigen Flächen schwimmt eine Plastikflasche, hinter verdorrten Bäumen. Ein ins Bild geklebter „Remove“-Botom ist ein zarter Fingerzeig – sie gehört nicht dorthin, ist eine Hinterlassenschaft von Menschen, die im Bild nicht vorkommen. Vielleicht gehört sie doch dorthin: Heimische Fischer markieren auf diese Art für sie wichtige Plätze. Viel aufregender ist es noch, wenn Müller mit einem japanischen Geltintenstift hochkonzentriert Oderuferlandschaften aus dem Gedächtnis in Schwarz und Weiß auf weißes Papier punktet. Ohne einen Punkt oder Strich später zu verändern.

Am Sonnabend gibt es das letzte gemeinsame Frühstück. Dann reisen die Künstler ab. Ihre Werke haben den Schwedtern einen neuen Blick auf ihre alte Heimat eröffnet.