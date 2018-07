Lagerfeuer gerät außer Kontrolle

Claudia Duda

Oranienburg (MOZ) Als unfassbaren Leichtsinn bezeichnet Gerhard Steier einen Vorfall, der sich am Freitagmorgen bei der Schleuse Lehnitz hinter dem Klinkerhafen in Richtung Grabowsee ereignete. „Unmittelbar hinter der alten Eisenbahnbrücke trafen wir ein Paar an, das bereits um 8.30 Uhr eine große Feuerstelle entdeckt und notdürftig gelöscht hatte. Es war noch richtig heiß.“ Es sei offenkundig gewesen, dass dort am Morgen ein ordentliches Lagerfeuer gebrannt haben musste.

Gerhard Steier hat die Brandstelle fotografisch dokumentiert. Auch außerhalb des Steinringes ist verkohltes Gras zu sehen. Die Feuerwehr kam mit zwei Mann zu Fuß aus Richtung Klinkerhafen, ein Löschfahrzeug sei kurz danach auf der westlichen asphaltierten Seite bis zur Eisenbahnbrücke gefahren. Die Leitstelle in Eberswalde bestätigte den Einsatz und warnte eindringlich davor, in Waldnähe offenes Feuer anzuzünden. Zurzeit herrscht Waldbrandstufe 5.

„Nicht auszudenken, wenn es da schon lichterloh gebrannt hätte“, schreibt Gerhard Steier und fragt sich, ob die Feuerwehr Anzeige erstattet hat. „Uns liegt eine Meldung über den Einsatz vor“, erklärte Polizeisprecher Toralf Reinhardt am Nachmittag. Die Feuerwehr hätte den Vorfall gemeldet, die Polizei war auch vor Ort. Es sei jedoch keine Anzeige erstattet worden. Es handelte sich demnach nicht um eine Straftat, sondern um eine Ordnungswidrigkeit, so Toralf Reinhardt. Bei Waldbrandstufe 5 herrscht sehr hohe Brandgefahr. Die Forstbehörde und Waldeigentümer dürfen den Wald sperren, der weder betreten noch befahren werden darf.