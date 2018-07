Silvia Passow

Wachow Was Groß Behnitz schon hat, fehlt im benschbarten Wachow noch: ein neuen Dorfgemeinschaftshaus. Doch es passiert was im Dorf. Aus der gefälligen Villa in der Schulstraße soll ein Dorfgemeinschaftshaus für Wachow werden. Die Arbeiten laufen, doch alte Gebäude haben auch so ihre Geheimnisse, manche davon wirken sich dann auf die Sanierungsarbeiten aus. In die Villa, gebaut nach dem ersten Weltkrieg, sollen dann, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind, ein Allgemeinmediziner und ein Zahnarzt Praxisräume finden.

Gerade ein Zahnarzt tut Not in Wachow, wo der Zahnschmerzgeplagte weit fahren muss, um Behandlung zu finden. Auch die Kinder sollen hier eine neue Kita bekommen, ausgelegt auf 35 Plätze. Für die jüngeren Mitbürger könnte sich Ortsvorsteher Uwe Bublitz (LWN) einen Jugend-Club in den Räumen der Villa vorstellen. Denn, auch wenn Wachow der Ortsteil Nauens mit den ältesten Menschen ist, ist der Bedarf da, versichert der Ortsvorsteher. „Und überhaupt heißt das doch nur, dass man in Wachow sehr alt werden kann und darf.“

Auf seiner Tour durch den Landkreis besuchte Landrat Roger Lewandowski am Dienstag den Nauener Ortsteil und überzeugte sich vom Stand der Bauarbeiten für das Dorfgemeinschaftshaus. Die laufen auf Hochtouren, Bauarbeiten vom Keller bis zur Decke. Hier und da sind schon neue Türen eingebaut, Kabel hängen aus der Decke und in die Villa verbautes Holz sorgt für weitere Herausforderungen. Wann das Schmuckstück fertig sein wird, ist noch nicht sicher zu sagen.