Hoffnungsvolle Entwicklung

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Fachkräftemangel macht längst nicht nur der freien Wirtschaft zu schaffen. Auch im öffentlichen Bereich ist das Problem inzwischen angekommen – und stellt dort zum Beispiel Kitas vor eine große Herausforderung. Vor allem aus diesem Grund setzen Kindergärten seit einigen Jahren immer mehr auf Männer als Erzieher.

Hauptzielgruppe sind Quereinsteiger. Doch auch unter ihnen sind geeignete Bewerber nicht so leicht aufzutreiben. Und das dürfte vor allem an den geringen Verdienstmöglichkeiten liegen. Hinzu kommen Vorurteile, weil männliche Erzieher immer noch mit sexuellem Missbrauch in Zusammenhang gebracht werden.

Die aktuelle Entwicklung macht jedoch Hoffnung, dass die Männerquote weiter steigt. Das wäre allein schon aus dem Grund wünschenswert, weil Kinder auch männliche Vorbilder für eine gute Entwicklung brauchen. Allerdings: Überzogene Erwartungen sind fehl am Platze. Das Personalproblem wird sich so schnell wohl nicht erledigt haben.