Ex-Abgeordnete wehren sich - Pensionsstreit beigelegt

14485360 ARCHIV - Der Vorsitzende der parteinahen Rosa-Luxemburg-Stiftung Heinz Vietze, aufgenommen in Potsdam (Archivfoto vom 12.09.2007). Die Lektüre von Karl Marx und seinem «Kapital» hat sich nach Einschätzung des Linke-Politikers Vietze noch lange nicht erledigt. Der Vorsitzende der parteinahen Rosa-Luxemburg- Stiftung erklärte im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa, warum er Marx und sein rund 140 Jahre altes Werk auch heute noch für lesenswert hält. Die Stiftung hat die Rechte an den Texten. An diesem Mittwoch wäre Marx 191 Jahre alt geworden. Foto: Nestor Bachmann dpa/lsn (zu dpa-Interview dpa 4049 vom 05.05.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © Foto: Nestor Bachmann