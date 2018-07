Gewusel bei den Urviechern

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Mit seinem Verein sichert das Paar den vom Aussterben bedrohten Tieren ein Überleben. Denn viele der seltenen Sporn-, Stern- oder Strahlenschildkröten wurden quasi im Handgepäck aus dem Urlaub mitgebracht und irgendwann als unbequeme Haustiere ausgesetzt. Für die 49-Jährige steht fest, dass sie ihre Passion gefunden hat. Ihr Partner und auch der Sohn ziehen mit.

Die Hitze in diesen Wochen schadet den Schildkröten nicht. Kommen doch viele dieser Arten aus dem afrikanischen oder indischen Raum, aus Madagaskar oder Südostasien. Die Tiere, die es nachweislich schon 220 Millionen Jahren gab, sind bedroht. Von 350 bekannten Arten sind viele extrem gefährdet.

Nicht nur Exoten tummeln sich im Schildipark und einige schöne Exemplare auch in einem Teich im Schwanebecker Holland-Hof, der den Verein unterstützt, sondern auch europäische Sumpfschildkröten. Während viele der ganz dicken Dinger Vegetarier sind, vertilgen einige Wasserschildkröten auch fleischige Happen. Das Futter kommt aus Spenden, die immer benötigt werden.

Aktuell sind 37 Schildkröten in Panketal heimisch. Die Älteste unter ihnen ist bereits 30 Jahre alt. Die Spornschildkröten gehören zu den drittgrößten Landschildkröten überhaupt und werden bis zu 80 Kilogramm schwer. Auch die Pantherschildkröten können da mithalten. Für das Paar unverständlich ist der blühende Internethandel mit diesen seltenen Tieren, der aus dessen Sicht verboten werden muss. Später werden viele Exemplare einfach ausgesetzt oder von Zoll und Tierärzten aus misslichen Lagen befreit.

Ihre Freude an der Arbeit mit den Schildkröten haben Claudia Schulze und Oliver Hoffmann nicht verloren. Auch wenn sie mit ihren zwölf aktiven Unterstützern um jeden Cent ringen und vor allem immer auf der Suche nach Tierärzten sind, die sich mit diesen besonderen Gattungen auskennen.

Aktuell mampfen die Urviecher am liebsten Wildkräuter. Dazu gehören Löwenzahn oder alle Wegeriche. Aber auch Blüten und frisches Obst vernaschen die Tiere gern. Flüssigkeit beziehen sie auch aus dem Futter. Ihre Eier legen die Mütter in Kuhlen, die sie genau nach dem Sonnenstand aussuchen und mit einem Sekret schützen. „Gestern hat wieder eine Schildkröte acht Eier gelegt“, berichtet Tiermutti Schulze. „Die kommen in den Brutkasten, denn so lange ist es nicht warm genug in unseren Breiten.“ 120 bis 450 Tage beträgt die Inkubationszeit, ehe fünf Zentimeter große Junge schlüpfen. Für Oliver Hoffmann ist das Paarungsverhalten der Schildkröten ein Schauspiel. Die männlichen Tiere brüllen laut und rammen Panzer ihrer Kontrahenten, um die Gunst des Weibchens zu ergattern. Fallen die Temperaturen im Herbst unter 18 Grad, dann werden die Schildkröten langsam und müde. Das Überwinterungsprojekt beginnt in der Sonnenscheinstraße, die Tiere fallen in eine Starre und stellen das Fressen konsequent ein.

Darüber aufzuklären, das wollen die Panketaler. Dafür sind sie auch für jede Unterstützung dankbar, um weiter gegen Tierhandel und Missbrauch anzugehen. „Wir erhalten unzählige Hilfeanrufe. Da sieht man, wie groß das Problem eigentlich ist.“ Die laufende Urlaubszeit, fürchtet das Paar, bringt neue krabbelnde Sorgenkinder mit dicken Panzern mit nach Deutschland.

Weitere Informationen gibt es unter der Adresse www.schildipark.de, E-Mail: info@schildipark.de.