Mit dem Angel-Zepter in der Hand

Jana Reimann-Grohs

Oranienburg (MOZ) Mit 83 Jahren Lebenserfahrung hält der Falkenthaler Karl-Heinz Wutke seit 25 Jahren anerkannt den Vorsitz auf dem Thron seines Angelvereins. Übers Aufhören denkt der Ehrenamtler trotzdem schon mal nach.

„Ich habe zwar keinen Schreibtisch für das schöne Schreibset“, sagt Karl-Heinz Wutke, „aber behalten tue ich es – es ist ein Andenken“. Die Gemeinde Löwenberger Land hatte es ihm Ende Juni im Rahmen einer Auszeichnung für seine Verdienste zusammen mit einem Buch und einer Ehrentafel überreicht.

Karl-Heinz Wutke ist Vorsitzender des Falkenthaler Angelvereins und Mitbegründer des Karneval Clubs Falkenthal. Wutke organisiert sämtliche Aktivitäten seiner Angelkollegen und hilft bei den Dorffesten. Für ihn sei es eine Herzenssache, die Kinder beim Geländespiel über den Falkenthaler Staussee zu schippern, steht in einem Schrei-ben für den Ehrenamtsvorschlag, und er werde von allen, für seine Art mit Menschen umzugehen, geschätzt.

Mit 19 Jahren ging der gebürtige Zehdenicker erst einmal für 20 Jahre ins Erzgebirge nach Schwarzenberg, um als Ziegeler Geld zu verdienen. Seine Frau Regina lernte er dort bei einer Tanzveranstaltung kennen, bekam mit ihr vier Kinder und brachte die Familie einfach Jahrzehnte später mit zurück in die Heimatregion.

Erst musste Karl-Heinz Wutke noch fürs Vereinsangeln bis nach Liebenwalde fahren. 1986 wurde er dann Mitglied im Falkenthaler Angelverein, vom derzeit zweiten Vorsitzenden, Reinhard Stuht, gegründet. Seit Stuht seinen Vorsitz 1993 an ihn abgab, hält Wutke jetzt schon den Posten des ständigen ersten Vorsitzenden. Im Verein sind 50 Erwachsene und fünf Kinder organisiert – die Hälfte davon Rentner, fast alle jünger als er.

„Die haben jetzt alle vier Jahre Zeit, sich Gedanken zu machen“, sagt Wutke. Er wisse nicht, wer nach ihm den Vorsitz übernehme, aber es werde langsam Zeit. Erst dieses Jahr wurde er erneut für vier Jahre im Amt bestätigt. „Diese Periode mache ich noch, aber danach ist Schluss.“ Was sehr resolut klingt, sei nur freundlich anmahnend gemeint, so Wutke. Er fühle sich zwar noch fit, trotzdem müsse bald jemand seine Aufgaben übernehmen. Bis zur Rente war er wie viele seiner Vereinskollegen auch noch berufstätig und habe in der Falkenthaler Pumpenreparaturwerkstatt gearbeitet.

Wutkes Vater war in Oberhavel ebenfalls Hobbyangler und dazu Schiffer von Beruf. Bis zu seinem elften Lebensjahr fischten sie zusammen an der Havel. Eines Tages sei der Vater mit seinem Eisenkahn nach West-Berlin geschippert und nie wieder zurückgekehrt. Karl-Heinz Wutke hingegen ist fast immer zu Hause anzutreffen – „einmal im Jahr bin ick auch mal weg für ein paar Tage“, erzählt er. Gerade ist der rüstige 83-Jährige vom Ostseeurlaub aus Glowe zurückgekehrt.

Weg vom Zuhause, am Wasser gewesen zu sein, bedeutet für den „Angelfreund Karl-Heinz Wutke“ – der Deutsche Anglerverband verlieh ihm 2008 die Goldene Ehrennadel – immer, reichlich Fischfang mitgebracht zu haben. Er hat kein eigenes Boot und ist wie immer auf das Schlauchboot seines Kumpels, Reinhard Stuht, angewiesen. Jeder der Männer konnte bis zu fünf Dorsche mit nach Hause nehmen. Die Angler der Ostsee werden streng von der Küstenwache kontrolliert.

In seinem 1934 erbauten Haus, das einst eine Molkerei war und in dem er seit 1974 zusammen mit seiner Frau Regina lebt, hat sich Wutke eine große Werkstatt eingerichtet. Den gefliesten Raum nebenan nutzt der Rentner als Partyraum für größere Feiern und Zusammenkünfte seines Vereins. iele Fotos, die ihn mit Angelfreunden beim Angeln in Norwegen oder an der Ostsee zeigen, hängen hier an der Wand. „Wir haben zum Glück einen im Verein, der fotografiert fleißig, wenn wir anderen angeln.“

Karl-Heinz Wutke ist sehr dankbar für die Abzüge – sie sind ihm wichtige Erinnerung an Kurzausflüge und Urlaube. Auf den Bildern hält er mal einen Seehecht aus der Ostsee in die Kamera oder sitzt zusammen mit den anderen an einem norwegischen Fjord. Aus 70 Metern Tiefe wird dort mit einer extra stabilen Multirollen-Angel geangelt. Dreimal brachte sich Karl-Heinz Wutke bisher jeweils bis zu 15 Kilogramm Fischfilet aus Pollack, Dorsch, Seehecht oder Makrele mit. Einmal habe er sogar das Glück gehabt, einen Wildlachs zu fangen, erzählt er. Beim letzten Norwegenausflug konnte er leider nicht mitfahren, da er sich neben sechs Kaninchen und zwei Katzen um seine kranke Frau kümmern musste. Seine große Norwegenangel mit 200 Metern Schnurlänge bleibe solange in der Garage stehen, betont er, bis wieder jemand frage, ob er mitfahren würde. Bis dahin lässt es sich für ihn genauso gut am Fangstich in Zehdenick oder Falkenthaler Stausee angeln.

Angeln sei vor allem Erholung, betont der Falkenthaler. Wenn einmal nichts beiße, gehe er trotzdem entspannter nach Hause, als er aufgebrochen ist. In der Natur könne er genug erleben und Fischotter, Fledermäuse oder Ringelnattern beobachten. Zum Angeln zieht Wutke gewöhnlich nicht allein los. Oft kommt sein gleichaltriger Freund Wilfried Rosenberg mit, oder er stellt seiner Frau einen Stuhl ans Wasser. „Meine Frau lasse ich nicht lange zu Hause sitzen.“

Weil auch die Fische bei Hitze träge werden, geht der Hobbyangler derzeit nur noch nachts los, wenn die Aale am Grund beißen. Bis zu fünf Stunden wartet er darauf. Im Winter trägt er einen wärmenden Neoprenanzug und fängt auch mal am Ostseestrand Meerforelle.

In Wutkes Garage befindet sich eine stattliche Angelausrüstung zum Friedfisch-, Raubfisch und Grundangeln. Mit seiner Lieblingsangel – sie ist erst zehn Jahre alt – geht er gern zum Sportangeln. Die dicke Schnur halte bis zu zehn Kilogramm aus. „Der Fisch macht die wenigsten Angeln kaputt“. Das geschehe eher durch den Menschen beim unachtsamen Transport, erzählt er. Mit der ältesten seiner Sammlung, eine Stipprute – sie ist aus Pfefferrohr gemacht – lassen sich nur kleine Fische fangen, aber für die Enkelkinder reiche das immer, so Wutke. Fürs leidenschaftliche Angeln konnte sich aber bisher keiner seiner Nachkommen begeistern. „Mein ganzes Angelzeug vermache ich mal dem Verein“, sagt Karl-Heinz Wutke deshalb.

Bis dahin trägt er die Einladungen an Vereinsmitglieder noch selbst mit dem Fahrrad aus oder sorgt eigenhändig für neuen Fischbesatz. Das Geld für ein Elektrofahrrad würde er lieber in ein eigenes Schlauchboot investieren, meint Wutke, in die Zukunft blickend.