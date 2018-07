Was beim Baden im Oder-Havel-Kanal wichtig ist

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die Strände der Region sind allesamt überlaufen – das ist kein Wunder bei dieser Gluthitze. Wie in jedem Sommer wird auch der Oder-Havel-Kanal dazu genutzt, sich im Wasser wenigstens halbwegs zu erfrischen. „Doch hier birgt das Baden Gefahren“, sagt Sebastian Dosch, der als stellvertretender Leiter des Wasserstraßen- und Schiffahrtsamtes in Eberswalde in der Verantwortung steht. Und weist darauf hin, dass es zwar grundsätzlich geduldet wird, wenn sich Schwimmer in einer Schifffahrtsstraße abkühlen, das Baden aber in bestimmten Bereichen verboten ist. Tabuzonen sind demnach die Abschnitte 100 Meter ober- und unterhalb von Brücken, an Wehren und Hafenanlagen sowie an Schleusen.

Ausdrücklich warnt der Behörden-Vize davor, von Brücken ins Wasser zu springen. „Das ist nicht nur strengstens untersagt, sondern kann ein enormes Risiko für Leben und Gesundheit darstellen“, betont Sebastian Dosch. Der Aufprall auf die Wasseroberfläche könne zu Todesfällen führen. Die Wassertiefen würden im Oder-Havel-Kanal keinesfalls bei fünf Metern liegen. Auch sei nicht auszuschließen, dass im Wasser Gegenstände treiben würden, die der Springende nicht rechtzeitig sieht. Wenn es zum Zusammenstoß mit Glasflaschen oder Holzstücken komme, seien wahrscheinlich schmerzhafte Verletzungen die Folge.

Es sei allen Badenden obendrein dringend davon abzuraten, sich vorbeifahrenden Schiffen anzunähern. Die Bugwelle, die das Wasserfahrzeug erzeuge, drücke den Schwimmer möglicherweise gegen steinige Uferböschungen oder Spundwände, durch die Vorwärtsbewegung des Schiffes und die sich drehende Schiffsschraube entstehe ein Sog, der den Schwimmer anziehe.

„Wenn sich Badende vor dem Bug bewegen, sind sie für den Binnenschiffer, der sein Schiff vom Heck aus steuert, schwer bis gar nicht zu sehen“, hebt Sebastian Dosch hervor. Der stellvertretende Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes erinnert daran, dass Schiffe keine Bremsen haben. „Wenn eine Schubeinheit anhalten soll, geht das bloß, indem alle Maschinen rückwärts laufen. Bei einer Geschwindigkeit von zehn bis zwölf Stundenkilometern kommt das Schiff erst nach bis zu 500 Metern zum Stehen“, betont der Behörden-Vize, der auf die Einsicht der Eberswalder hofft. Die Verbote seien schließlich kein Selbstzweck, sie sollten vielmehr Unfälle mit schlimmen Folgen verhindern.

„Letztlich ist es eine Frage der Präsenz der Wasserschutzpolizei, Verstöße zu ahnden“, sagt Sebastian Dosch. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt sei für den Verkehr auf dem Oder-Havel-Kanal zuständig, die operative Überwachungspflicht liege aber bei der Wasserschutzpolizei. Deren Beamten seien in der Ferienzeit verstärkt im Einsatz. Ertappte müssten mit Platzverweisen, Verwarnungen und Bußgeldern rechnen.