Private Feuerwerke müssen angemeldet werden

Silvia Passow

Falkensee/Havelland Ob Hochzeit, Geburtstag oder die Lieblingsmannschaft holt den Pokal - für viele Menschen gehört ein Feuerwerk inzwischen zu einer gelungenen Feier. Doch nur wenige scheinen dies beim Ordnungsamt anzumelde, so Falkensees Stadtwehrführer Daniel Brose auf Nachfrage. Die Anzahl der zu jedem Wochenende hör- und sichtbar werdenden Feuerwerke übersteige die tatsächlichen, nur sehr wenigen Anmeldungen.

Lediglich am 31. Dezember und 1. Januar jeden Jahres darf Feuerwerk von privater Hand entzündet werden. An allen anderen Tagen im Jahr ist dies verboten, Ausnahmen können jedoch bei der zuständigen Gemeinde beantragt werden. Geregelt wird der Umgang mit Feuerwerkskörpern in Sprengstoffgesetz und -Verordnung. Feuerwerk abbrennen ist auch nicht ungefährlich, die Verletzungen können erheblich sein und sind meist in der ersten Woche des neuen Jahres der Tagespresse zu entnehmen. Im Moment kommt noch die Trockenheit hinzu. Hierzu Daniel Brose: „Wir halten Feuerwerke, gerade bei der aktuellen Lage der Waldbrandgefahr, für sehr bedenklich. Die Wälder, Wiesen und Böden befinden sich in einem sehr hohen Trocknungsgrad, so wie es schon lange nicht mehr der Fall war. Auch kurze Regenschauer bringen keine Abhilfe, da die Böden kein Wasser aufnehmen können. Zurzeit herrscht bei den Feuerwehren eine große Anspannung. Denn in den Wäldern bzw. Feldern und Wiesen reicht nur ein kleiner Funke mit etwas Wind und wir haben eine eventuell schnell unbeherrschbare Lage.“

Momentan also besser Hände weg von Feuerwerkskörpern, denn der Einsatz der Feuerwehr dürfte nicht gerade zum feierlichen Höhepunkt einer Party gehören.