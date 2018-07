Wohnraum für junge Familien

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen Die Stadt Werneuchen wird eine Wohnungspolitische Umsetzungsstrategie (WUS) erarbeiten. Das hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Das Ziel ist es, finanzielle Zuschüsse des Landes für den sogenannten sozialen Wohnungsbau zu bekommen.

Thomas Gill, seine SPD-Fraktion hatte die Vorlage eingebracht, erinnerte in der Diskussion an ein Gespräch, das er mit dem im Januar verstorbenen Bürgermeister von Panketal, Rainer Fornell, geführt hatte. Darin habe dieser eingeräumt, dass die Kommune zu spät für eine „gute Durchmischung“ der Bevölkerung gesorgt habe. Die Einzelhäuser hätten zunehmend das Gemeindegebiet dominiert. „Diesen Fehler sollten wir nicht machen“, erklärte Gill. Nach Auffassung des Stadtverordneten haben viele Familien enorme Probleme, in Werneuchen preiswerte Wohnungen zu finden. Dies wolle man mit der Erarbeitung der Wohnungspolitischen Umsetzungsstrategie ändern. „Wenn sie vorliegt, haben wir die Chance, finanzielle Zuschüsse des Landes für den sozialen Wohnungsbau zu bekommen“, betonte der Fraktionsvorsitzende. Seinen Angaben zufolge planen private Investoren inzwischen die Errichtung von Miet- und Eigentumswohnungen. Diese würden aller Voraussicht nach zu einem Marktpreis von bis zu zehn Euro pro Quadratmeter vermietet. Eine sozial ausgeglichene Entwicklung Werneuchens setze die Schaffung von Wohnungen voraus, die sich auch Menschen mit geringem Einkommen leisten können. Eine vierköpfige Familie müsse bei einem Monatsbruttoeinkommen von bis zu 3400 Euro bei geförderten Wohnungen nur eine Miete von 5,50 Euro zahlen. Bei bis zu 4700 Euro Monatsbruttoeinkommen seien es sieben Euro. Knapp unter acht Euro betrage die Miete beim sogenannten sozialverträglichen Wohnungsbau. Die Zuschüsse des Landes für den sozialen Wohnungsbau liegen nach Fraktionsangaben bei 1800 Euro pro Quadratmeter. Davon seien 350 Euro „echte, nicht rückzahlbare Zuwendungen“.

Für die Beauftragung fachkundiger Firmen für Einzelleistungen im Zusammenhang mit der WUS-Erstellung rechnet die Verwaltung mit Kosten von rund 6000 Euro. „Das erscheint mir doch recht wenig zu sein“, meinte Sebastian Gellert. Bürgermeister Burkhard Horn entgegnete: „Wir haben das geprüft und es ist machbar“. Gellert merkte noch an, dass es wohl einen Beschluss des Aufsichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH gebe, wonach das städtische Unternehmen keinen sozialen Wohnungsbau betreiben werde. Eine derartige Entscheidung sei nie getroffen worden, so der Rathauschef.

„Welcher Hartz-IV-Empfänger soll denn eine Miete von 5,50 Euro je Quadratmeter zahlen?“, wollte schließlich Ronald Eichstädt wissen. Eine Antwort darauf wusste auch Bürgermeister Horn nicht. Er mache nicht die entsprechenden Gesetze und lege auch nicht die Sätze fest, so der Verwaltungschef. Mit dem Beschluss solle vielmehr der Wohnungsbaugesellschaft die Möglichkeit gegeben werden, sozialen Wohnungsbau zu betreiben. „Im Durchschnitt liegen die Mieten unter dem Sozialhilfesatz“, betonte Horn. Sie seien also günstiger als 4,80 Euro pro Quadratmeter. „Natürlich sind die Wohnungen sehr beliebt“.

Nach Angaben von Thomas Gill, der auch im Aufsichtsrat sitzt, verlangt die Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen bei Neuvermietungen aktuell eine Miete von 4,85 Euro pro Quadratmeter. Bei Altverträgen würden die Beträge aber noch darunter liegen, so der Stadtverordnete.