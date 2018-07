90 Prozent Auspendler und freie Gewerbeflächen

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Was das Integrierte Ortsentwicklungskonzept (Inoek) konkret bedeutet, erklärt die MOZ in einer kleinen Serie. Heute: Wirtschaft, Beschäftigung und Tourismus.

90 Prozent der Schöneicher Erwerbstätigen verlassen zum Arbeiten den Ort – ein Wert, der die Zahlen von Woltersdorf und Erkner übertrifft. Da ist es wenig verwunderlich, dass die Gemeinde kaum als Wirtschaftsstandort wahrgenommen wird. Dennoch hat Schöneiche auch als Arbeitsort mit 1267 gemeldeten Gewebebetrieben einiges zu bieten, und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist bis 2016 stetig gestiegen – auf genau 1755 Personen am 30. Juni 2016 oder um acht Prozent gegenüber 2010. Diese Jobs sind fast vollständig dem Dienstleistungssektor zuzuordnen.

Platz für ansiedlungswillige Betriebe gibt es in Schöneiche genug. Im Gewerbegebiet an der Neuenhagener Chaussee steht noch ca. ein Hektar bauplanungsrechtlich festgesetzte Fläche für eine gewerbliche Entwicklung zur Verfügung. Ein Problem mit den jetzt schon dort tätigen Betrieben ist aber, stellt das Inoek fest, eine geringe Verbundenheit zum Ort; das hat auch damit zu tun, dass das Gewerbegebiet praktisch nur mit dem Auto zu erreichen ist. Rund drei Viertel der in Schöneiche Beschäftigten kommen von außerhalb.

Bei der räumlichen Verteilung des Gewerbes fällt vor allem eins auf: Fichtenau ist zunehmend abgehängt. Trotz geeigneter Grundstücke hatten Discounter kein Ansiedlungsinteresse, so dass die wohnortnahe Versorgung für die Bevölkerung schwierig ist. Aber auch einen Bedeutungsverlust des Ortszentrums macht das Inoek als ein Risiko aus. Ansonsten drücken dieselben Sorgen wie anderswo auch, allen voran der Fachkräftemangel.

Handlungserfordernisse, die das Inoek beschreibt, haben einen klaren Fokus beim Tourismus, wo es an einer einheitlichen Vermarktungsstrategie fehle. Angeregt wird unter anderem ein Leitsystem zur Vernetzung und Stärkung der Anbieter. Defizite werden auch in der Anbindung an das überregionale Rad- und Wanderwegenetz festgestellt. DasPotenzial, mehr Besucher anzulocken, hätte die Gemeinde mit der Nähe zu Berlin, dem Kulturangebot und dem Kleinen Spreewald-Park. Auch die Sportvereine ziehen immer wieder neue Besucher an, und die werden auch versorgt: Was Schöneiche mancher Nachbargemeinde voraushat, ist eine relativ vielfältige Gastronomie.