René Wernitz

Havelland (MOZ) Im Laufe der letzten Jahrtausende der Menschheitsentwicklung haben die Kulturen in aller Welt so manche Regeln dafür geschaffen, wie Verstorbene bestattet werden müssen. Uns wohl am geläufigsten ist die Erdbestattung, wie sie in christlich, muslimisch und jüdisch geprägten Ländern der Welt praktiziert wird. Weniger bekannt ist die christliche Orientierung von Gräbern, so dass der Leichnam mit den Füßen im Osten und mit dem Kopf nach Westen hin begraben wurde.

Die Orientierung, sprich Ostung wie bei Kirchen, wird schon lange nicht mehr praktiziert. Wenn Archäologen auch im Havelland auf Skelette in West-Ost-Ausrichtung stoßen, bestehen aber weitere Optionen zur Herkunft der Toten.

Beispielsweise ist der sogenannte Mann von Milow definitiv kein Christ gewesen. Vor rund 50 Jahren kam sein Grab in der Thälmannstraße ans Tageslicht. Laut Angaben auf www.milow.de war das Skelett West-Ost-orientiert, allerdings mit Blick nach Norden. Indes lagen die Hände vor der Brust, die Oberschenkel waren zu 90 Grad angewinkelt. Anhand einer Tasse als Grabbeigabe konnte der Mann von Milow der Zeit der sogenannten „Walternienburger Kultur“ zugewiesen werden. Der Mann lebte demnach vor etwa 5.300 Jahren in der späten Steinzeit.

Die Art der Bestattung änderte sich im Laufe der folgenden Jahrhunderte erheblich. Von Süden her hielt während der Bronzezeit ein neuer Brauch Einzug. Man verbrannte nun die Toten und bestattete ihre Asche. Beispielsweise wissen die Archäologen von einem Urnengräberfeld der Bronze- und Eisenzeit, das sich am Ostende des Dorfes Kriele (Gemeinde Kotzen/Amt Nennhausen) auf einer leichten Erhebung befindet. Darauf wird im Buch „Das Havelland um Rathenow und Premnitz: eine landeskundliche Bestandsaufnahme“ (Böhlau-Verlag/2017) hingewiesen. Ferner heißt es da: „Auch auf dem Mühlenberg am Südwestrand von Kriele liegt ein Urnengräberfeld der Bronzezeit, der vorrömischen Eisenzeit und der römischen Kaiserzeit.“

Das Verbrennen hielt sich auch in unseren Breiten bis weit nach Christi Geburt, sprich bis weit nach der römischen Kaiserzeit, die bei uns für die germanisch geprägten ersten Jahrhunderte des ersten Jahrtausends nach der Zeitenwende steht. So wie die havelländischen Germanen, die es während der Völkerwanderung (4. bis 6. Jahrhundert) in südwestliche Richtung zog, bestatteten zunächst auch die slawischen Neuankömmlinge ihre Toten. In der frühslawischen Phase, gemeint ist die Zeit des 8. bis 10. Jahrhunderts, gab es gar noch Grabhügel. Von mehr als 100 wissen die Geschichtsexperten auf einem Hügelgräberfeld bei Saaringen (Ortsteil von Brandenburg an der Havel). Dieser Ort steht für den Wechsel. Denn es kamen auch ganze Skelette zum Vorschein. Diese würden belegen, „dass man die Hügel noch in spätslawischer Zeit für Nachbestattungen nutzte“, wie man seitens des Landesamts für Denkmalpflege auf www.bldam-brandenburg.de erklärt. Heißt zudem: Auch die Slawen im Havelland gingen zur Körperbestattung über. Allmählich waren wohl christliche Sitten aus allen Himmelsrichtungen durchgesickert.

Aus Richtung der germanisch besiedelten Regionen im Westen dürfte das unmittelbar mit dem König der Franken zusammenhängen. „Karl der Große hatte 785 im Edikt von Paderborn die Einäscherung von Leichen bei Todesstrafe verboten, da er die Feuerbestattung als heidnischen Brauch betrachtete“, wie es auf www.feuerbestattung-so.de steht. Zudem hatte das Christentum im zehnten Jahrhundert in Dänemark, Polen und Böhmen Einzug gehalten. Möglicher Weise konnten sich die slawischen Stämme dazwischen nicht ganz dem religiösen Einfluss der christlichen Nachbarn entziehen. Auch die Slawen zwischen Elbe und Oder bestatteten ihre Toten nun in Gräbern, die von West nach Ost orientiert waren. Ausführlich geht man darauf im Buch „Archäologie der westlichen Slawen“ (De Gruyter/2008) ein. Zumindest in dieser Hinsicht verlief der Mitte des 12. Jahrhunderts vollzogene Wechsel hin zum Christentum wohl reibungslos.