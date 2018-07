Stippvisite bei Gretel & Co.

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Auf einem Hof zwischen Sietzing und Kiehnwerder züchtet Heiko Stiller als Bauer im Nebenerwerb Rotes Höhenvieh. Die Rasse gilt hierzulande als fast ausgestorben.

In dem Moment, wo Gretel Heiko Stiller erblickt, setzt sich die alte Dame in Gang. Auch Gerdi, ihre älteste Tochter, marschiert mit. Die Beiden haben gemächlich auf den langsam vertrocknenden Grasflächen nach Fressbarem gesucht. Das Rote Höhenvieh ist außerordentlich genügsam, wird von Gras und Heu satt und fett.

Für Heiko Stiller gehören die braunen Rinder, die kleiner sind als jene, die man hierzulande auf Weiden und in Ställen sieht, schon immer zum Alltag. „Meine Großeltern waren kleine Ackerbürger im Harz. Sie hatten immer ein Rotes Höhenvieh“, erzählt der 53-Jährige. 2003 erwarb er von einem Landwirt eine tragende Rotvieh-Kuh, allerdings ohne eigene Wirtschaft. Auf der Suche nach einer Bleibe fand er das Ausbaugehöft zwischen Sietzing und Kiehnwerder. Der Ehemann der Hofleute war verstorben, die Frau zog zu ihrer Tochter, wollte das Areal vermieten. Für den gelernten Melker Heiko Stiller war es genau das richtige Fleckchen Erde. Er gründete seinen Archehof „Langer Sand“. Der Name passt zum abgelegenen Gehöft, auf dem sich neben den Rindern noch allerlei andere Tiere tummeln.

Die Hoffnung, im landwirtschaftlich geprägten Bruch als Melker arbeiten zu können, erfüllte sich allerdings nicht. Er kam gerade, als die Milchkrise einsetzte. Immer mehr Betriebe schaffen ihre Milchkühe ab.

Heiko Stiller wurde Bauer im Nebenerwerb und widmet sich nun schon seit Jahren der Zucht des Roten Höhenviehs. Fünf Kühe und sechs Jungtiere hat er derzeit. Die weiblichen Tiere behält er, die Bullen seien bei immer mehr Hobby-Bauern begehrt, erzählt der Sietzinger. Alle seine Tiere haben einen Namen – immer mit dem Buchstaben des Namens der Mutter. Sie fressen ihm aus der Hand. Er sucht sich die Bullen aus, die seinen Damen Nachwuchs bescheren sollen. Das läuft über den Rinderbesamungsverband (RBB) des Landes. Da er die Rinder mehr als Hobby hält, kann er sich auch mal Einkreuzungen leisten. Er zeigt auf seine „Blondine“, deren Fell deutlich heller ist – eine Kreuzung aus Rotem Höhenvieh und Uckermärker. Das Rote Höhenvieh braucht länger als die konventionell gehaltenen Rinder, ehe es schlachtreif ist. „Sie bekommen kein Kraftfutter, leben von Gras und Heu“. erzählt Stiller. Teures Kraftfutter würde er sich als Hartz-IV-er eh nicht leisten können. In diesem Jahr müsse er viel zeitiger Heu füttern, da auf den angrenzenden Wiesen angesichts der Trockenheit und Hitze kaum noch Grün nachwächst.

Wenn seine Tiere zur Schlachtbank müssen, ist Heiko Stiller immer dabei. Er beruhige sie, wolle, dass sie keinen Stress haben. Sein Hausschlachter ist Fleischermeister Wolf aus Platkow. Der verarbeitet die Tiere zu Fleisch und Wurst. Bei aller Liebe zu den Tieren dürfe man den eigentlichen Zweck der Zucht nicht vergessen, betont Heiko Stiller. Für ihn sei wichtig, dass die Tiere viel unter freiem Himmel sind, sich wohl fühlen. Sie lohnen es mit ihrer gemütlichen und unaufgeregten Art. Für ihn steht fest, dass man das bei den Produkten seiner „Braunen“ im Geschmack deutlich merkt. Mit seiner Mini-Zucht trägt Stiller dazu bei, dass eine alte Rinderrasse auch im Flachland nicht ganz verschwindet. Bundesweit gibt es nur noch Restpopulationen.

Heiko Stiller ist zumindest in Sachen Tiererzeugnisse Selbstversorger. Sein Hof ist bevölkert mit Flugenten, Gänsen, Puten und Hühnern. Der gelernte Melker hat auch noch andere Fähigkeiten. Er kann nicht nur perfekt das Spinnrad drehen, sondern auch Socken stricken. „Jeder in unserer Familie hat schon immer auch Handarbeit gemacht“, erklärt er lachend. Das sei dann wohl auch die Tradition der Bauern, die sich im Winter Beschäftigung suchten. Heiko Stiller setzt diese Tradition fort, ist den Sommer über auf verschiedenen Festen in der Region mit den Erzeugnissen seines Archehofes präsent und hat selten Absatzsorgen.