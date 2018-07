Weißer Ring seit 25 Jahren im Kreis aktiv

Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Seit 25 Jahren kümmmert sich der Weiße Ring auch in Oberhavel um die Opfer von Kriminalität. Elf ehrenamtliche Mitarbeiter sind täglich im Landkreis im Einsatz, um mit Menschen zu reden, denen Unrecht getan wurde – und Hilfe zu organisieren.

Jana Baumgartl ist schon seit 25 Jahren dabei. „Ich hatte schon alle Delikte: Diebstahl, Raub, Überfälle und sogar Mordfälle.“ Früher hat sie als Staatsanwältin in Oranienburg gearbeitet. Schon da habe sie immer versucht, den Opfern zu helfen. Später war sie selbst in einer schwierigen persönlichen Lage. „Ich kann mich deshalb gut in die Situation meiner Klienten hineinversetzen. Das sei ohnehin wichtig, wenn man sich beim Weißen Ring engagieren möchte: Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen seien wichtig. „Man muss zuhören können, unvoreingenommen sein und Verständnis zeigen.“ Manchmal könne der Einsatz aber auch für die Helfer emotional belastend sein. Jana Baumgartl erinnert sich an den Fall einer Frau, die sich einen Maiskolben von einem Feld nahm. „Sie wurde angeschossen und erheblich am Unterleib verletzt.“ Es sei kaum anzusehen gewesen, wie die Frau zugerichtet wurde. Auch die Familie der seit 1997 vermissten Maike Thiel hat Jana Baumgartl viele Jahre lang betreut. Inzwischen ist der mutmaßliche Mörder der damals 17-Jährigen verurteilt worden.

Den Thiels hatte sie unter anderem Unterstützung für einen Urlaub mit den Kindern gewährt, damit sie zwischendurch auf andere Gedanken kommen. Keine unübliche Hilfe, wie Uwe Baumgartl erklärt. Er ist der Sohn von Jana Baumgartl und seit Anfang des Jahres Chef der Außenstelle Oberhavel des Weißen Rings. Erst in diesem Jahr hat er einer Auszubildenden, die von ihrem Vorgesetzten sexuell missbraucht worden war, Geld für ein Erholungswochenende organisiert. Die Palette der Hilfen des Weißen Ringes ist aber vielfältig. „In erster Linie geht es um das Gespräch. Das Opfer soll sich nicht allein fühlen. Wir nehmen uns die Zeit, die Polizei und Behörden oft nicht haben. Aus den Gesprächen leitet sich dann die konkreten Hilfen ab“, sagt Jürgen Lüth. Der frühere Polizeipräsident ist seit 20 Jahren Landesvorsitzender des Weißen Rings. 7 000 Opfer haben er und seine Unterstützer seitdem betreut. Sie vermitteln Anwälte und psychologische Hilfen, bereiten Opfer von Kriminalität auf Gerichtsverhandlungen vor und helfen, mit dem Erlebten zurechtzukommen. Doch es geht oft auch um Geld. Eine Frau, deren Ex-Freund die ganze Wohnung ausgeräumt hatte, bekam Geld für neue Sachen. Einer Jugendlichen, die betäubt und vergewaltigt wurde, wurde ein neues Bett gekauft. „Sie konnte und wollte ihrem alten nicht mehr schlafen. Die Mutter war finanziell nicht in der Lage, die Tochter neu auszustatten.“

Allein bis Ende Juni hat der Weiße Ring 18 Menschen im Landkreis betreut. Immer öfter müssen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter mit Fällen von Stalking und Cybermobbing beschäftigen. Jürgen Lüth sagt, dass über das Internet begangene Straftaten eine Herausforderung seien. „Da müssen wir uns mehr um die Prävention kümmern und das tun wir mit einigen Partnern jetzt auch verstärkt.“ Die meisten Anfragen kommen aber nach sexueller Gewalt. Die Klienten dürfen sich aussuchen, ob sie mit einem Mann oder einer Frau darüber sprechen wollen. Die Anzeige bei der Polizei ist keine Voraussetzung für die Hilfe. „Wir haben eine Klientin, die in jungen Jahren missbraucht wurde, aber sich auch 20 Jahre danach noch nicht schlüssig ist, ob sie zur Polizei gehen soll. Wir versuchen unsere Klientin zu motivieren, aber sie treffen die Entscheidung selbst.“ Die Opfer kämen aus allen gesellschaftlichen Schichten.

Manche Anfragen auf Hilfe lehnt der Weiße Ring aber auch ab. „Wer Ärger wegen seiner Steuer oder Schimmel in der Wohnung hat, ist bei uns falsch. Wir vermitteln sie dann aber an die zuständigen Einrichtungen.“