Heftige Kritik an Schwochow

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Aussage von Rheinsbergs Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler), das Kiez-Zentrum sei unnötig, stößt auf großes Unverständnis. Vor allem Jugendkoordinator Mario Stärck ist entsetzt.

Schwochow hatte Zweifel daran geäußert, ob das als soziale Anlaufstelle geplante Kiez-Zentrum überhaupt benötigt wird. Er begründete das unter anderem damit, dass zwei Vereine, die einst Interesse bekundet hatten, nun woanders untergekommen seien. Diesen Aussagen widerspricht Rheinsbergs Jugendkoordinator Mario Stärck heftig. „Das Kiez-Zentrum ist unverzichtbar. Es ist Anlaufpunkt für Jung und Alt“, so Stärck. Die Vereine wären ohnehin nur sekundäre Nutzer geworden. In erster Linie wollen mehrere soziale Träger ihre Angebote vor Ort bündeln: Jugendarbeit, Familienzentrum, Teile des Hauses der Begegnung, Gruppen der AWO und der IJN. „Herr Schwochow sollte mal einen Termin mit mir vereinbaren, dann können wir über Bedarfe in der Stadt reden“, so Stärck.

Schwochow hatte seinem Amtsvorgänger Jan Pieter Rau (CDU) fachliche Fehler unterstellt. So monierte er, dass bereits Arbeiten vorgenommen worden seien, ohne dass Baurecht bestand. Der Geschäftsführer der städtischen Wohngesellschaft Rewoge, Stephan Greiner-Petter, unter dessen Federführung das Kiez-Zentrum vorangetrieben worden ist, kann das nicht nachvollziehen. „Wenn ich ein leer stehendes Gebäude habe, habe ich zwei Möglichkeiten: Ich halte es instand oder ich reiße es ab.“ Die Arbeiten an der ehemaligen Kita hätten lediglich der Instandhaltung gedient. Eine Baugenehmigung sei nicht nötig gewesen. Auch den Vorwurf Schwochows, dass Aufträge ausgelöst wurden, obwohl die umliegenden Straßen nicht öffentlich gewidmet seien – also keine Baufahrzeuge ans Gebäude kommen – kann Greiner-Peter nicht nachvollziehen. „Die Wege waren auch nicht gewidmet, als da noch eine Kita war. Die Rewoge hat das Wegerecht eingeräumt. Jedem ist es gestattet, zu dem Gebäude zu gelangen.“ (Kommentar Seite 2)