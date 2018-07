Baden und Angeln stärker gefragt

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Keine Frage: Das Paddeln auf der Alten Oder macht Spaß! Doch teils zugewachsene Schilder, ganz fehlende Hinweise oder ungepflegte Rastplätze trüben das Erlebnis.

„Das Paddeln lebt von engagierten Kanuverleihern und Kanutourenanbietern in der Region“, sagt der Beigeordnete des Landrats, Rainer Schinkel. Der Wassertourismus gehört zu seinem Verantwortungsbereich. Und auch in der Kreisverwaltung würden hin und wieder kritische Hinweise eingehen, räumt er ein. Konkrete Zahlen zum Wassertourismus in Märkisch-Oderland scheint es aber nicht zu geben. Auch beim Tourismusverband Seenland Oder-Spree sind keine Angaben dazu zu bekommen.

Laut Rainer Schinkel hat das Kanufahren jedoch weit weniger Bedeutung als das Baden oder Angeln. „Die Nachfrage nach Bademöglichkeiten und -stellen in unserer Region ist enorm“, erklärt Schinkel auch mit Blick auf die schon lang anhaltende Hitze in diesem Jahr. „Die Nachfrage nach Kanus und Paddeltouren ist da wohl eher verhaltener“, meint er. Dennoch geht er davon aus, dass Touren zum Beispiel auf der Alten Oder nachgefragt sind. Die Rüdersdorfer Gewässer mit der Verbindung zu den Berliner Gewässern und mit dem Stienitzsee sowie Buckow mit dem Schermützelsee bezeichnet er in Bezug auf den Wassertourismus als Höhepunkt.

„Wir sind aber nicht das klassische Wassersportrevier wie der Spreewald oder die Mecklenburger Seenplatte“, gibt der Beigeordnete zu bedenken. Das Oderbruch mit seinem weitverzweigten Grabensystemen sei grundsätzlich schon für den Wassertourismus geeignet, diene aber zuallererst der Be- und Entwässerung und so sei auch das Pflegesystem des Gewässer- und Deichverbands Oderbruch (Gedo) aufgebaut. Formal betrachtet, gehöre Märkisch-Oderland mit der Stromoder, den Rüdersdorfer Gewässern und dem wassertouristischen Potenzial in den Gewässerarmen der Alten Oder nicht zu den wassertouristischen Schwerpunktregionen im Land Brandenburg. „Sie stellt aber mit dem im Wassersportentwicklungsplan des Landes Brandenburg (WEP3) als Wasserwanderrevier B – Oderbruch – bezeichneten Gebiet ein insbesondere für das muskelbetriebene Wasserwandern geeignetes naturverbundenes Angebot dar, das entsprechende wirtschaftliche Aspekte für die ländlich geprägte Region enthält“, erläutert Schinkel. Anbieter von entsprechenden Touren hätten sich etabliert. Um das vorhandene Potenzial zu nutzen, bedürfe es einer Infrastruktur. Diese aufzubauen und zu pflegen, sei für alle Beteiligten nicht einfach.

Seitens des Landkreises seien, so der Beigeordnete weiter, in diesem und auch im nächsten Jahr keine Investitionen geplant. Der Kreis habe sich von 2012 bis 2015 in einem Leader-Projekt „Wassertouristische Ausschilderung“ engagiert, das erfolgreich abgeschlossen worden sei. Für die Unterhaltung der Rast- und Biwakplätze sind laut Rainer Schinkel die Kommunen und/oder die Leistungsanbieter, die einen solchen Platz anbieten, verantwortlich. Gleiches gelte für die Beschilderung aus dem geförderten Projekt. „Die Kommunen haben Verträge mit der LAG Oderland, dass sie die Schilder über den gesamten Zeitraum der Zweckbindungsfrist bis 2026 unterhalten und erneuern.“ Bei einem fehlenden Schild würde der Landkreis unterstützen, soweit ihm das bekannt wird.

Damit die reiche Naturausstattung, die den Reiz des Wasserwanderns auf den Oderbruchgewässern ausmacht, auch künftigen Generationen erhalten bleibt, soll – so Schinkel weiter – die wassertouristische Nutzung nur auf den ausgeschilderten Strecken und in einem begrenzten und kontrollierbaren Umfang erfolgen. Die Nutzung der Alten Oder für Wasserwanderer sei deshalb vignettenpflichtig. Maximal sollen 500 dieser Vignetten im Jahr ausgegeben werden. „Das deckt bisher auch den Bedarf“, sagt er. „Die für das gesamte Kalenderjahr geltenden Vignetten können direkt beim Landkreis, den Kanuverleihern oder den Touristinformationen erworben werden. Die Einnahmen decken jedoch nur die entstehenden Kosten sowie den Verwaltungsaufwand.“