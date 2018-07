Auch Beachvolleyballfeld für Multifunktionsportplatz gewünscht

Simone Weber

Hohennauen Gleich neben der Kleinen Grundschule in Hohennauen befindet sich der Schulsportplatz, den auch die rund 100 Kinder der Kita „Storchennest“ und erwachsene Hohennauener nutzen. Der SV Hohennauen spielt gern auf der 2010 dort aufgestellten Street-Soccer-Anlage. Am Mittwoch informierte sich Brandenburgs Staatskanzleichef Martin Gorholt (SPD) über die Pläne des Amtes Rhinow zur Umgestaltung des Sportplatzes, die in Abstimmung mit Gemeinde, Schule und Sportverein erfolgen soll.

Die Anlage bietet verfügt neben Street-Soccer-Feld auch über eine 250 Meter lange Rundlaufbahn, einen Volleyballplatz mit Schotterbelag sowie eine Tischtennisplatte. Die Weitsprunganlage ist derzeit außer Betrieb. In zwei alten Baracken sind Sportgeräte untergestellt. „Die Planungen für eine komplette Neugestaltung stammen aus dem Jahr 2010, als die Street-Soccer-Anlage aufgestellt wurde“, so Amtsdirektor Jens Aasmann (SPD). „Jetzt wollen wir auch die weiteren Planungen umsetzen.“

So sollen die Laufbahn und das Volleyballfeld sowie eine neu angelegte Sprintstrecke einen Kunststoffbelag erhalten. Die Multifunktionsanlage soll neben Volleyball auch andere Sportarten wie Hand-, Fuß- und Federball ermöglichen. Die Weitsprunganlage soll ertüchtigt und ein Wurfbereich neu angelegt werden. Die zwei Baracken für die Sportgeräte sollen abgerissen und ein Container soll aufgestellt werden. Der Hohennauer Sportverein wünscht sich zusätzlich ein Beachvolleyballfeld. Durch die Neugestaltung sollen sich auch die Pflegevoraussetzungen für den zuständigen Schulhausmeister verbessern.

Die Kosten betragen geschätzt bis zu 250.000 Euro. „Bis Oktober/November werden wir eine finanzielle Förderung der Maßnahmen prüfen“, kündigte der Staatskanzleichef an. Nach einer dreimonatigen Planungsphase könnte die Neugestaltung eventuell schon zum Schuljahr 2019/2020 erfolgen. Der Schulsportplatz in Rhinow soll derweil mit EU-Fördermitteln und einem Eigenanteil von 25 Prozent 2019/2020 in Angriff genommen werden. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt dort rund 200.000 Euro.