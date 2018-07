Bürgerkrieg in Wolfslake nachgestellt

Noch friedlich: Vertreter der Südstaaten (in Blau) neben Nordstaatlern. Am Sonnabend ziehen sie in die Schlacht. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Wolfslake (MOZ) In Berlin ist er als Christian Ruch eher unauffällig unterwegs, leger gekleidet. In der Waldbegegnungsstätte Wolfslake ist der 55-Jährige an diesem Wochenende aber ein anderer, in Uniform: Lieutenant Colonel Chris Ian Ward von der Company A: Washington Light Infantry Volunteers. Christian Ruchs Alias ist Teil der Infanterie-Einheit der Hampton Legion, die im US-amerikanischen Bürgerkrieg auf Seiten der Konföderierten kämpfte.

Die Interessengemeinschaft Hampton Legion 1861 spielt an diesem Sonnabend Szenen aus dem Sezessionskrieg nach. „Civil War Reenactment“ nennt sich das, also eine Art darstellender Geschichte, in der die Zeit, als die Südstaaten (Konföderierte) gegen die Nordstaaten (Union) kämpften, authentisch nachempfunden werden soll. Die Frauen bleiben in ihren mitunter an „Fackeln im Sturm“ und „Vom Winde verweht“ angelehnten Kleidern meist im Lager – ganz wie in alten Zeiten.

2017 nahmen 120 Darsteller am nachgestellten Historien-Spektakel teil. Wegen der aktuellen Waldbrandstufe fünf werden neben den Lagerfeuern jedoch auch die Schüsse, die – da mit Schwarzpulver hantiert wird – eigentlich Böller sind, in diesem Jahr ausfallen. „Wir haben abgewandelte Militärspiele, in denen als Form der Kapitulation Fahnen vom Arm gerissen werden müssen“, so Ruch, der mit 16 Jahren zu seiner eher ungewöhnlichen Freizeitbeschäftigung kam. Sein Vater, ein BVG-Mitarbeiter, nahm ihn mit, als dessen Arbeitgeber in der Westernstadt Old Texas Town in Spandau feierte. Klischeehaft ausgedrückt: Das Feuer für Rollenspiele, die in eine andere Zeit entführen, wurde entfacht und glüht bis heute. Später baute er sich eine eigene Truppe auf, die in Neuenhagen bei Berlin sogar eine ganze Stadt aus dem Boden stampfte.

Der Schwantener Gastronom Ingo Pietz brachte ihn, als Ruch nach einer Möglichkeit suchte, Schlachten auf dem Land auszutragen, in die Waldbegegnungsstätte. Vorher habe es im Raum Berlin solche Nachspiele historischer Bürgerkriegsgefechte nicht gegeben. „Vor fünf Jahren haben wir dann mit 40 Leuten angefangen“, erinnert sich Ruch. Das Event sprach sich herum, die Szene ist recht überschaubar.

Mittlerweile reisen die Freizeit-Amerikaner aus Duisburg, Hameln und Salzgitter an. Thorsten Schünzel kommt aus der Nähe von Hamburg. In Wolfslake ist er Teil des 20. Maine-Infanterieregiments. „Die Männer sind in Gettysburg bekannt geworden, weil sie den wichtigsten Punkt, den Kleinen Runden Hügel, gehalten haben“, so Schünzel. Ja, in der Geschichte müsse man sich schon etwas mehr als nur oberflächlich auskennen, um Wissen vermitteln und sich in eine Rolle einleben zu können. Bei Schünzel fing die Begeisterung klassisch an: mit Cowboy- und Indianer-Spielen in der Kindheit. Über den Schützenverein gelangte er als Rekrut (Private) in die militärhistorische Darstellung des Bürgerkriegs – und blieb an der Vergangenheit kleben.

In Wolfslake befinden sich die Darsteller derzeit im Jahr 1863. Also im dritten Kriegsjahr, in dem bei Gettysburg in Pennsylvania die wohl blutigste Schlacht des von 1861 bis 1865 andauernden Bürgerkriegs tobte. „Es war eine Zeit des Umbruchs“, so Ruch. Ein Wegbereiter in die Moderne: Mit der Kapitulation der Südstaaten wurde die Sklaverei abgeschafft. Der Riss zwischen Nord und Süd ist jedoch immer noch zu spüren. Es scheint, als habe sich die USA nie wirklich vom Bürgerkrieg erholt.

Rauch hebt Erfindungen der Zeit wie Druckknopf, Reißverschluss und Telegrafen hervor. Das erste U-Boot sei in See gestochen (und gleich abgesoffen), Gewehre wurden automatisiert. Der Bürgerkrieg gilt als erster moderner Massenkrieg, der mehr als 600 000 Menschenleben forderte. Bei den Nachspielen der Interessengemeinschaft Hampton Legion 1861 solle jedoch das Geschichtserlebnis im Fokus stehen. Wichtig sei laut Ruch die gemeinschaftliche Ausführung eines – wenn auch ungewöhnlichen – Hobbys.