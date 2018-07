Auch Zuckriges kommt in die Tüte

Stifte aus Schokolade: In der „Confiserie Chocolata“ in Fürstenwalde gibt es süßen Inhalt für die Schultüte. © Foto: Annemarie Diehr

Zuckertüten in allen Größen: Katja Filischak, Inhaberin des „Papierschiffs“ in Woltersdorf © Foto: Joachim Eggers

Fürstenwalde/Erkner (MOZ, Bettina Winkler) In wenigen Wochen beginnt für angehende Erstklässler der Schulalltag – gefeiert wird das häufig mit der ganzen Familie. Geht es nach Eltern und Kindern, darf das Fest mit Kuchen und Torte dabei genauso süß ausfallen, wie der Inhalt der Zuckertüten.

Als sich Anne Gollus vor drei Jahren als Konditorin selbstständig gemacht hatte, ahnte die Bad Saarowerin noch nicht, was im Sommer auf sie zukommen würde. „Die Einschulung habe ich damals völlig unterschätzt“, sagt die junge Frau. Dann kamen die Anfragen von Eltern, die die Einschulungsfeier ihres Kindes mit einer schönen Torte krönen wollen. „Wahnsinn, wie groß die Nachfrage ist“, staunt Anne Gollus. Aus Teig, Fruchtcreme und Fondant gestaltet sie individuelle Torten, auch Cupcake und Eisbomben. „Viele Eltern wünschen sich, dass sie zur realen Schultüte passen.“ Die Torten in Zuckertüten-Form, aus denen echte Smarties, Gummibärchen und andere Süßigkeiten kullern, sind deswegen beispielsweise mit essbaren Einhörnern verziert. „Die sind gerade ganz groß im Trend“, sagt Anne Gollus.

Essbar ist auch das Schreibset, das Tabea Hohensee in ihren Händen hält. Verschiedene Buntstifte und ein Anspitzer aus Vollmilchschokolade befinden sich darin; im Sortiment der „Confiserie Chocolata“ in der Fürstenwalder Eisenbahnstraße ist es ganz neu. Seit fünf Wochen liegen außerdem ABC-Schokotäfelchen und mit Kaubonbons gefüllte Malstifte als Schultüten-Füllmaterial bereit. „So richtig los geht es erst jetzt“, sagt die Mitarbeiterin. In den Tagen vor den Einschulungen Mitte August rechnet Tabea Hohensee mit dem größten Andrang. Eltern und Großeltern suchen sich dann aus zu Autos, Smartphones und Stiften geformten Süßigkeiten all das zusammen, was den Einschülern gefällt. Die passenden Zuckertüten im Kleinformat – bereits befüllt oder zum Selbstbestücken – hat Tabea Hohensee ebenfalls parat.

Dass solche Miniatur-Schultüten nicht nur bei angehenden Erstklässlern gut ankommen, weiß Katja Filischak. „Das ist das klassische Geschenk der Gäste bei der Familienfeier“, sagt die Inhaberin des Spielwaren- und Bürobedarfsgeschäfts „Das Papierschiff“ in Woltersdorf.

Bei den eigentlichen Zuckertüten sind Eisprinzessin Elsa und Ninjago die Renner unter den möglichen Motiven. „Die meisten Eltern haben die aber schon lange gekauft“, sagt Katja Filischak. Einige wenige habe sie noch parat. Sie besorgt den Eltern auch alles andere, was der Nachwuchs zur Einschulung benötigt – wenn es denn verfügbar ist. „Manche Sachen müssen erst noch erfunden werden“, sagt sie – zum Beispiel Mathe-Kästchen mit einem Zentimeter Länge. „Die haben alle sieben Millimeter“, sagt die Händlerin kopfschüttelnd. Befüllt werden die Schultüten meist mit Schere, Radiergummi oder Alleskleber. „Viele geben auch eine Summe als Wert an, den die Füllung haben soll“, sagt die Händlerin.

Dass Zuckertütenmotive gewissen Modetrends unterliegen, darauf hat sich in Fürstenwalde Simone Kusche, Verkäuferin im Bastelladen „Tinas Creativity“ im Rathauscenter eingestellt. Mädchen wollen die Eisprinzessin, Jungs Ninjago, bestätigt auch sie. Immer beliebter werden individuell gestaltete Schultüten. Dafür gibt es spezielle Bastelsets. „Die schmucklose Tüte ist mit Folie geschützt. Zieht man diese ab, können Stickers wie Schmetterlinge, Fische, Autos oder Prinzessin selbstklebend aufgebracht werden“, sagt Simone Kusche. So entstehen Unikate, die oft kleine Kunstwerke sind. Außerdem empfiehlt die Fachfrau, auch an spezielle farblich gestaltete Namensschilder für die Tüte zu denken. Zudem bietet das Geschäft alles für die Einschulungsparty von Girlanden über Tischdeko bis zum Mitbringsel.

Auch die Bad Saarowerin Anne Gollus wird sich rechtzeitig mit solchen Kleinigkeiten eindecken: Ihre Tochter Emma wird am 18. August ebenfalls eingeschult. „Wir feiern auch groß“, sagt Anne Gollus. Eine große Torte wird es für ihre Gäste ebenfalls geben – allerdings nicht aus eigener Herstellung. „Die habe ich bestellt. Ich möchte mich auch mal bebacken lassen.“