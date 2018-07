Mehr als 30 Kilometer die Spree entlang

Julian Czirr

Beeskow (MOZ) Traditionell steigen in den Sommerferienwochen viele Leistungsruderer aus ihren schmalen Rennbooten in die breiteren Wanderruderboote um. Ziel sind hierbei nicht die Siegertreppchen und Medaillen, sondern das gemeinsame Erleben der Natur und der Gemeinschaft. Und so gingen auch diesmal wieder die Kinder und Jugendlichen des Ruderclubs Beeskow auf eine Wanderruderfahrt.

Bei angenehmem Wetter trafen sich die Nachwuchs-Ruderer am Bootshaus in Beeskow. Nachdem die Boote zu Wasser gebracht und das Gepäck der Mädchen und Jungen verstaut war, machten sie sich auf den Weg Spree-aufwärts.. Nach einigen kleinen Pausen erreichten sie die Fähre in Leißnitz, die den Sportlern Quartier gewährte. Dort wurden mit tatkräftiger Unterstützung der Eltern die Zelte aufgebaut und eingerichtet.

Anschließend beendeten die Beeskower Ruderer den Tag gemeinsam in gemütlicher Runde am Grill. Hier wurden sie vonihrer Grillmeisterin Heike Leschke vorzüglich mit Grillwürstchen versorgt. Neben Salaten, welche von den Eltern zubereitet wurden, begeisterten die Fährleute abschließend noch mit Marshmallows die Kinder und Jugendlichen.

Am zweiten Tag ging es nach einem üppigen Frühstück gegen 10 Uhr mit den Booten in Richtung Schwielochsee. Dort angekommen, entschieden sich die Beeskower für den Weg in Richtung Niewisch. Nach einer entspannten Fahrt über den ungewöhnlich ruhigen See erreichten sie den Zeltplatz in Niewisch und verbrachten dort nach einem stärkenden Mittag mit Fischstäbchen, Pommes und Schnitzel den restlichen Nachmittag mit Baden und Sonnen.

Im Anschluss dran traten die Ruderinnen und Ruderer den Rückweg nach Leißnitz an. Mit Gegenwind und Wellen kämpfend, trafen sie nach anstrengenden zwei Stunden wieder an der Fähre ein. Dort wurden sie von den Fährleuten mit einem leckerem Abendbrot empfangen. Danach stießen einige Eltern und Mitglieder des Ruderclubs zu den Nachwuchs-Athleten. So veranstaltete Thomas Röschke einige Spritztouren mit seinem Motorboot für die Kinder. Gemeinsam ließen sie den herrlichen Sommerabend ausklingen.

Nach zwei schönen Tagen traten die Ruderer nach der Räumung der Schlafplätze den Rückweg Spree-abwärts nach Beeskow an. Nachdem die letzten, abermals durch Gegenwind erschwerten Kilometer befahren waren, wurden die Boote gründlich geputzt, das Gepäck zurück transportiert und alles abschließend im Bootshaus des RCB verstaut. Als gemütlichen Abschluss servierten die Vereinsmitglieder den Ankömmlingen Hot Dogs am Bootshaus. Nach einem kurzem Bad in der Spree am Bootssteg nahm die diesjährige, wieder spannende Kinderwanderfahrt nach mehr als 30 Kilometern Rudern ein entspanntes und fröhliches Ende.

Besonderer Dank gilt hierbei Dagmar Voigt, Heike Leschke, und Luisa Kuhnert für die Organisation dieser Wanderruderfahrt sowie allen Betreuern, Helfern, Eltern und spontanen Besuchern sowie natürlich den Leißnitzer Fährleuten.