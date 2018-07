Blüten symbolisieren den Sommer

Wässerung: Nicht nur auf landwirtschaftlich genutzten Flächen gedeihen die Sommersymbole. Auch in zahlreichen Vorgärten und in den Sparten der Kleingartenanlagen sind sie sehr häufig anzutreffen. Im Garten von Wilfried Heinrich an der Beeskower Ringstraße stehen sie besonders prächtig da. © Foto: Jörg Kühl

Beeskow (MOZ, Jörg Kühl) Sonnenblumen gelten als Sinnbild der warmen Jahreszeit. In Oder-Spree gibt es sie an vielen Orten großflächig als Ackerfrucht, aber auch liebevoll gepflegt in Gärten. Mit den Kernen kann man viel anfangen: Von der industriellen Ölgewinnung bis hin zur Zier delikater Desserts.

„LOS“ übersetzen Ahnungslose mit „Land ohne Sonne“. Dass das nicht stimmt, zeigt allein ein Blick in die Statistik der Sonnentage. Und noch ein Indiz spricht gegen die Verunglimpfung: In keinem Landkreis sonst in Deutschland gedeihen so viele Sonnenblumen. Das behauptet zumindest der Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Karsten Lorenz. Darauf sei man in den Reihen der hiesigen Landwirte sehr stolz. Lorenz sagt, dass das auch die Imker freut, weil die Sonnenblumen viel Nektar für Bienen bilden.

Eine Erklärung für den beliebten Anbau der Sonnenblumen sei, dass die Böden in Brandenburg generell als schlecht gelten, die Sonnenblume aber eine „anspruchslose Pflanze für anspruchslose Böden“ sei. Trotzdem merke man momentan, dass viele Sonnenblumen wegen der Trockenheit die Köpfe hängen lassen: „Genug Wasser brauchen sie schon, um die Kerne ordentlich auszubilden.“ Laut Lorenz gehen die Sonnenblumenkerne fast ausschließlich in die Lebensmittelindustrie: „Die meisten davon werden als Vogelfutter verwendet.“ Hier sei mittlerweile die Konkurrenz durch Importe aus der Ukraine sehr groß. Manche Bauern hätten auch spezielle Verträge, bei denen die Kerne zu Sonnenblumenöl verarbeitet werden. Der Marktpreis sei nicht mehr so hoch wie früher. Und trotzdem freut er sich, dass so viele Bauern im Landkreis auf die Sonnenblumen setzen.

Laut Gerd Piefel, Leiter des Landwirtschaftsamts Oder-Spree mit Frankfurt (Oder), wurden in diesem Jahr kreisweit 1327 Hektar Sonnenblumen angebaut, davon zwei Prozent im Öko-Anbau. 2017 war es weniger Fläche, nämlich 1291 Hektar, 0,6 Prozent davon im Öko-Anbau. Piefel vermutet, dass nur so wenige Bauern Sonnenblumen ökologisch anbauen, weil es schwierig sei, sie ohne Pflanzenschutzmittel aufzuziehen. Die EU-Subventionen liegen laut Piefel momentan bei 285 bis 290 Euro pro Hektar. Er betont aber, dass diese für Getreide, Mais und Sonnenblumen alle gleich seien.

Martin Kortschlag, Küchenchef im Restaurant Altstadtzimmer im Beeskower Hotel Zum Schwan, schwört auf die Sonnenblume als Spender wertvoller Zutaten: „Ich verwende die Kerne für unser Dessert mit selbstgemachtem Knuspermüsli und Beeren.“ Das komme bei den Gästen sehr gut an, da es etwas anderes sei als Salat mit Sonnenblumenkernen. Dieser stehe momentan in vielen Restaurants auf der Speisekarte. „Die Kerne sind gesund, weil sie sehr eiweißhaltig sind und viele hochwertige, ungesättigte Fettsäuren besitzen“, fügt er hinzu.

Nicht nur auf landwirtschaftlich genutzten Flächen gedeihen die Sommersymbole. Auch in zahlreichen Vorgärten und in den Sparten der Kleingartenanlagen sind sie häufig anzutreffen. Auf dem Grundstück von von Wilfried Heinrich an der Beeskower Ringstraße stehen sie prächtig da. Gut zwei Meter hoch lächeln die Sonnenblumen vorbeifahrenden Autos in voller Blüte entgegen. „Im vorigen Jahr waren sie noch größer, gut drei Meter hoch“, berichtet der 67-Jährige. Mit seinem Gartenschlauch geht er jeden Abend durch die Beete und bewässert die Pflanzenpracht. So gibt es Rote Beete, Johannisbeeren Aronia und vieles mehr. „Obst und Gemüse muss ich kaum aus der Kaufhalle holen“, so der Hobbygärtner. Für die Sonnenblumenkerne hat er eine nette Verwendung: „Da freuen sich die Spatzen und Meisen drüber.“