Schwungvolle Holztreppe hinunter zur Spree entsteht

Anke Beißer

Hangelsberg (MOZ) Baufahrzeuge bestimmen das Bild neben dem Spree-Curry in Hangelsberg. Der Wasser- und Landschaftspflegeverband (WLV) richtet das Spreeufer so her, dass es einen qualifizierten Haltepunkt für Paddler gibt. Danach geht es am Unsal weiter.

Wer, durch die Kipper neugierig geworden, beobachten will, was sich derzeit an der Spree, unterhalb des Spree-Curry nahe der Hangelsberger Hauptstraße tut, der muss bis an die Kante der Böschung treten. Denn das Ufer liegt an der Stelle deutlich tiefer als die Umgebung, der steil abfallende, sandige Hang wird von Gestrüpp gehalten. Seit zwei Jahren ringen Ortspolitiker, das Grünheider Ordnungsamt und der WLV darum, der Ausstieg etwas komfortabler zu gestalten, Wassersportlern die Möglichkeit zu geben, ihre Boote sicher zu parken und den oberhalb gelegenen Imbiss zu erreichen. Jetzt sind alle Behörden mit dem Projekt einverstanden, die Arbeiten konnten beginnen.

Diese sind so weit gediehen, dass zu erahnen ist, wie die Gestaltung final aussehen soll. Um die Böschung abzufangen, werden dicke Lärchenstämme bis zu zwei Meter tief ins Erdreich getrieben, ein Meter schaut noch heraus. Die vorhandene Reihe wird noch durch eine zweite ergänzt, so dass ein Absatz entsteht, der auch aus Sitzfläche genutzt werden kann. Die Böschung soll danach so modelliert und begrünt werden, damit sie von der Pfahlreihe aufgefangen wird. Mit einer zweiten, ebenfalls geschwungen gestalteten Palisade wird eine Treppe eingefasst. Diese soll unten am Fluss bis auf vier Meter aufgeweitet sein und sich über vier Absätze zur Straße hoch auf 1,50 Meter verjüngen.

„Die Stelle ist nur als Haltepunkt gedacht, hier soll niemand seine Boote hoch bis an die Straße hieven“, erläutert WLV-Planer Jörg Berlin. Ein paar Hundert Meter flussaufwärts, am Unsal, wird im Anschluss an das Projekt ein nächstes umgesetzt. Dort entsteht ein Ein- und Ausstieg für Sportboote, der auch entsprechend gekennzeichnet wird. Beide Investitionen hat die Gemeinde mit 50 000 Euro im Haushalt berücksichtigt.

Die am Unsal befindliche Badestelle soll ebenfalls aufgewertet werden. „Es wird ein Natur-Spielplatz gebaut“, sagt Ortsvorsteher Peter Komann. „Die Ausschreibung dafür ist gelaufen und soll Anfang August ausgewertet werden.“ Somit könne im September mit der Realisierung begonnen werden.

Aber zurück zur derzeitigen Baustelle: Um das Prallufer zu schützen und weitere Unterspülungen zu verhindern, wird der WLV in unmittelbarer Nachbarschaft eine Doppelpfahlreihe aus vier bis fünf Meter langen Lärchenholzstangen in das Flussbett treiben. Das Hindernis soll reichlich vier Metern in Richtung Spreemitte ragen. Die Sicherung an Land wird laut Jörg Berlin durch Wasserbausteine unterstützt. Auch dieses Projekt solle noch in diesem Jahr umgesetzt werden.